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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок. Введен масочный режим в общественных места и рекомендована социальная дистанция.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мер. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая по 22 июня в Украине продолжается адаптивный карантин. В рамках ослабление планируется запуск общественного транспорта, проведение спортивных соревнований (до 100 человек и без зрителей), восстановление работы гостиниц (кроме хостелов) и спортзалов (бассейны остаются закрытыми).

По состоянию на 6 июня 26 514 украинцев заразились коронавирусом. За последние сутки выявлено еще 550 пациентов с Covid-19.

  • 777 пациентов умерли, 15 из них за последние сутки;
  • 11 812 человек выздоровели, из них 440 за последние сутки.

Всего в Украине 414 542 образцы исследованы методом ПЦР и 40 624 образцы — методом ИФА.

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09:58 - 06 июня

В общем заболели 1 903 детей и 5 016 медиков. На амбулаторном лечении 18 532 пациентов, из них 1 590 детей и 4 067 медработников.

Всего нуждались в госпитализации 7 982 человек, из них 313 детей и 949 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 301 человек, в том числе один ребенок и 29 медиков.

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Х
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09:40 - 06 июня

По состоянию на 6 июня 26 514 украинцев заразились коронавирусом. За последние сутки выявлено еще 550 пациентов с Covid-19.

  • 777 пациентов умерли, 15 из них за последние сутки;
  • 11 812 человек выздоровели, из них 440 за последние сутки.

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Х
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08:46 - 06 июня

С 1 июля Греция откроет границы для украинцев, если в стране не будет расти количество больных коронавирусом.

К такому решению после переговоров пришли министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава МИД Греции Никос Дендиас.

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20:37 - 05 июня

Вместе с другими карантинными ослаблениями тысячи киноманов ждут, когда откроются кинотеатры в Украине.

Кабмин пока не оглашал точной даты открытия и возможные новые правила посещения кино.

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV совладелец Планеты Кино Дмитрий Деркач рассказал, как будут открываться кинотеатры и не запретят ли есть поп-корн во время киносеансов.

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16:13 - 05 июня

Карантин в Львовской области решили продлить еще на неделю — до 12 июня.

В регионе превышен показатель инцидентности заболеваний коронавирусом.

Такое решение приняла областная комиссия ТЭБ и ЧС на заседании в пятницу.

Под запретом:

  • работа общественного транспорта;
  • детсадов;
  • гостиниц;
  • спортивных заведений.

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14:43 - 05 июня

В Киеве проверяют возможное сокрытие случаев коронавируса в общежитии Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

В общежитии не измеряют температуру, не носят маски и не соблюдают социальную дистанция.

Проверку будет осуществлять главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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13:12 - 05 июня

Сохранение социальной дистанции и масочный режим в общественных местах не будут отменять, пока в Украине фиксируют относительно высокий прирост инфицирования.

Министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга сказал, что правительство внедрило режим адаптивного карантина и некоторые этапы выхода из карантина, но карантин не отменяли.

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Х
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13:09 - 05 июня

В Киеве коронавирус обнаружили у директора школы.

— Вчера в департамент образования поступила информация о подтвержденном случае заболевания коронавирусом у директора столичной школы №197. Ее госпитализировали в больницу, — заявил Виталий Кличко.

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13:07 - 05 июня

В метро Киева в часы пик будут ограничивать вход на некоторые станции.

Станции, которые будут работать на одну или двое дверей на вход:

  • Житомирская;
  • Святошин;
  • Черниговская;
  • Лесная;
  • Почайна.

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12:17 - 05 июня

Статистика распространения коронавируса по районам:

коронавірус київ 5 червня

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