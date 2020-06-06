С 22 мая по 22 июня в Украине продолжается адаптивный карантин. В рамках ослабление планируется запуск общественного транспорта, проведение спортивных соревнований (до 100 человек и без зрителей), восстановление работы гостиниц (кроме хостелов) и спортзалов (бассейны остаются закрытыми).

По состоянию на 6 июня 26 514 украинцев заразились коронавирусом. За последние сутки выявлено еще 550 пациентов с Covid-19.

777 пациентов умерли, 15 из них за последние сутки;

11 812 человек выздоровели, из них 440 за последние сутки.

Всего в Украине 414 542 образцы исследованы методом ПЦР и 40 624 образцы — методом ИФА.