Спалах нового типу коронавірусу почався в китайському місті Ухань наприкінці грудня 2019 року.

Відповідно до карти поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса у світі станом на 28 лютого інфіковано 83 389 осіб.

Від ускладнень, спричинених захворюванням на новий штам вірусу померли 2 858 пацієнтів. Із лікарень виписали 36 563 особи.

Південна Корея нарахувала 2 022 випадки зараження. 13 корейців померли, 22 вилікувалися.

Італія – третя країна в світі за кількістю заражених – звітує про 655 заражених. 13 людей померли, 45 вилікувалися. Перший випадок захворювання підтвердили у Білорусі та Нігерії. Читайте: Україна навряд чи уникне коронавірусу, але гарно до нього готова – Данілов

В Україні нині не зафіксували жодного випадку інфікування коронавірусом. Але задля безпеки 45 українців та 27 іноземців евакуювали з китайського міста Ухань. Наразі вони перебувають на двотижневій обсервації у санаторії в Нових Санжарах. МОЗ України запевняє, що всі евакуйовані є здоровими.

У зв’язку із зростанням кількості заражених в Італії, українські прикордонники перейшли на посилений режим спостереження за громадянами, які прибувають з країни.

Крім того, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що температуру вимірюватимуть всім, хто прибуває в Україну з будь-якої країни світу.

Зі свого боку голова ВООЗ заявив, що не варто сподіватися, що коронавірус омине якусь країну.