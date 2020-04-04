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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.

До 24 апреля приостановлены занятия в университетах, школах и садах. Отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы.

С 17 марта по 24 апреля все пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.

Запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

По состоянию на 3 апреля общее количество больных коронавирусом в Украине достигло 1 072 человек, 27 умерли и 2 выздоровели.

С 6 апреля 2020 введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.

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08:44 - 04 апреля

В оккупированных пророссийскими группировками Луганске и Кадиевке зафиксировано 13 больных коронавирусом.

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08:43 - 04 апреля

Почтальоны будут приносить домой пенсии, соцвыплаты, лекарства, продукты и платить коммуналку — Укрпочта обновила услуги, которыми можно воспользоваться во время карантина, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

— Укрпочта делает все, чтобы люди почтенного возраста меньше подвергались опасности заболевания коронавирусом, чтобы наши родные оставались дома, — подчеркнул он.

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22:41 - 03 апреля

На Херсонщине 4 новых лабораторно подтвержденных случая Covid-19. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев.

Сред них — 56-летний мужчина с Таврийска, 13-летняя девочка с Чаплинки и две женщины с Херсона — 63 и 80 лет.

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Х
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22:09 - 03 апреля

По состоянию на 22.00 3 апреля в Украине зафиксировано 1 072 случая коронавируса Covid-19.

Кроме того, 27 человек умерли, 22 — уже выздоровели.

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22:04 - 03 апреля

В “ЛНР” скрывают факты смертей от коронавируса. В частности, по данным СБУ, в Луганске и Кадиевке умерло 13 человек с симптомами коронавируса.

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21:21 - 03 апреля

Авиакомпания SkyUp 6 апреля двумя рейсами во Франкфурт вывезет иностранцев из Украины.

– Два рейса авиакомпании SkyUp будут отправляться из Киева во Франкфурт в 7.45 и в 8.30 в понедельник, 6 апреля, – говорится в сообщении в Twitter посольства Великобритании в Украине.

При этом возвращение украинцев этими рейсами не предусмотрено.

 

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Х
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19:44 - 03 апреля

Народный депутат из фракции Слуга народа Руслан Горбенко вылечился от коронавируса, в понедельник его выпишут из Александровской больницы.

– Тест ПЦР показал сегодня отрицательный результат. В понедельник выпишут домой. При поступлении состояние было тяжелым, – написал он в соцсети.

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Х
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18:44 - 03 апреля

В Кривом Роге госпитализировали еще одного пациента с Covid-19 — это 5-летний мальчик из семьи первой инфицированной криворожанки, которую забрали в больницу 25 марта.

Сейчас в инфекционной больнице города с диагнозом коронавирусная инфекция находятся 6 человек: 5 жителей Кривого Рога из одного источника заражения и мужчина из Никополя.

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18:37 - 03 апреля

В Херсоне подтверждено еще два случая заболевания коронавирусом – в целом уже три. Это две женщины, проживающие в микрорайонах Жилпоселок и Шуменский. Они госпитализированы, а их родственников отправили на обсервацию, в домах проводится дезинфекция, сообщил первый заместитель городского головы Игорь Козаков.

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18:29 - 03 апреля

В Днепропетровской области выздоровели уже три человека. Это супруги, заболевшие первыми после поездки во Францию, а также 71-летний мужчина.

Сейчас госпитальные базы области, принимающие больных, обеспечивают всем необходимым.

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