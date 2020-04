Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Авиакомпания SkyUp 6 апреля двумя рейсами во Франкфурт вывезет иностранцев из Украины.

– Два рейса авиакомпании SkyUp будут отправляться из Киева во Франкфурт в 7.45 и в 8.30 в понедельник, 6 апреля, – говорится в сообщении в Twitter посольства Великобритании в Украине.

При этом возвращение украинцев этими рейсами не предусмотрено.

1/3 There will be two SkyUp Airlines flights leaving from Kyiv to Frankfurt at 7:45am and at 8:30am on Monday 06 April.

Tickets are up for sale at: https://t.co/2hO7zfcC0i

If you encounter problems when trying to book online, please contact SkyUp Airlines on � +380 800 30 31 13. pic.twitter.com/wZO3Sxv1gr

