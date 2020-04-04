Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

21:21 -

Авиакомпания SkyUp 6 апреля двумя рейсами во Франкфурт вывезет иностранцев из Украины.

– Два рейса авиакомпании SkyUp будут отправляться из Киева во Франкфурт в 7.45 и в 8.30 в понедельник, 6 апреля, – говорится в сообщении в Twitter посольства Великобритании в Украине.

При этом возвращение украинцев этими рейсами не предусмотрено.