PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса введен 12 марта.

До 11 мая приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок.

С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу были закрыты для международных пассажирских перевозок.

До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

С 6 апреля в стране были введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.

С 11 мая в Украине заработали ослабления карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

Кабмин принял решение об установлении в Украине с 22 мая по 22 июня адаптивного карантина. Так, в рамках ослабления планируется запуск общественного транспорта, проведение спортивных соревнований (до 100 человек и без зрителей), возобновление работы гостиниц (кроме хостелов) и спортзалов (бассейны остаются закрытыми). Метро обещают открыть 25 мая.

На утро 24 мая зафиксированы 432 новых случая заболевания коронавирусом, общее количество больных в Украине составляет 20 986.

С начала С конца
Прямая трансляция
17:31 - 24 мая

В Крыму новоприбывших туристов будут размещать в специальных платных обсерваторах.

Об этом сообщил так называемый “глава” аннексированного Крыма Сергей Аксенов.

Он заверил, что несмотря на борьбу с Covid-19 полуостров ожидает открытия туристического сезона.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
17:30 - 24 мая

В Вооруженных силах Украины за день зафиксировали 14 новых случаев коронавируса. Большинство заболевших военные Тернопольского гарнизона.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
17:29 - 24 мая

В МВД отчитались о 1 290 украинцах, прибывших в аэропорт Борисполь специальными и чартерными авиарейсами за прошедшие сутки.

Украинцы вернулись самолетами из Эстонии, Германии, Хорватии, Сербии, Барбадоса и Нидерландов.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
17:28 - 24 мая

В Закарпатской области закрыли на карантин село Ворочево. В 28 жителей населенного пункта обнаружили Covid-19.

Об этом сообщили в Закарпатской областной государственной администрации.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
12:07 - 24 мая

За минувшие сутки в Киеве зафиксировали 54 (всего 2623) случая заражения коронавирусом, среди них три медика. Один человек умер. В общем столице за этот период 59 летальных случаев.

Заболели:

  • 26 женщин в возрасте от 21 до 81 года
  • 22 мужчины от 23 до 81 года
  • 3 девочки в возрасте 10, 11 и 16 лет и 3 мальчиков, которым 2,12 и 15 лет.

Госпитализация понадобилась 16 пациентам. Другие — лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

— Мы начали в столице второй этап ослабления ограничений. И очень важно, насколько киевляне будут придерживаться элементарных правил. Очень важно не допустить обострения ситуации с распространением вируса, — отметил мэр Киева Виталий Кличко.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
09:02 - 24 мая

За сутки коронавирус в Украине обнаружили в 406 человек, зафиксировано 12 летальных случаев, выздоровели 179 пациентов.

Всего в Украине заболело 20 986 человек, из них 7 099 выздоровели, летальных исходов — 617.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
00:27 - 24 мая

По состоянию на вечер 23 мая в Риненський области зарегистрировано 17 новых случаев, среди них — 13-летний ребенок и 16 взрослых в возрасте от 32 до 71 года.

В целом в области уже 1 417 случаев заболевания коронавирусом, 31 больной умер.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
23:35 - 23 мая

В Житомиський области — 11 новых случаев заболевания коронавирусом.

В целом за все время эпидемии заболели 618 человек, 284 пациенты уже преодолели болезнь.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
18:43 - 23 мая

В Харьковской области за сутки лабораторно подтверждено 28 случаев коронавируса, в общем — 894.

Кроме этого, за день умерли трое пациентов и 16 выздоровели.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
17:28 - 23 мая

Кабинет министров хочет разрешить украинским производителям масок и других средств защиты экспортировать свою продукцию.

Об этом шла речь на совещании под председательством президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавируса.

Единственное условие — экспортироваться может продукция, которая не соответствует украинским стандартам, но она удовлетворяет требования других государств.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<12...134>

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх