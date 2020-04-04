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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин із 12 березня запровадили на всій території України з метою недопущення розповсюдження нового коронавірусу.

До 24 квітня призупинено навчання в університетах, школах та садочках. Скасовано масові заходи.

Авіакомпанії скасували регулярні рейси.

Із 17 березня до 24 квітня усі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон тимчасово закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

Заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня.

МОЗ зобов’язав лікарні перенести планові операції на пізніший термін, щоб звільнити місця для прийому хворих на коронавірус.

Станом на 3 квітня загальна кількість хворих на коронавірус в Україні сягнула 1 072 осіб, 27 померли і 22 одужали.

З 6 квітня 2020 року введено нові обмеження, серед яких носіння маски та документів, які посвідчують особу.

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08:44 - 04 квітня

В окупованих проросійськими угрупуваннями Луганську та Кадіївці зафіксовано 13 хворих на коронавірус.

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08:43 - 04 квітня

Поштарі приноситимуть додому пенсії, соцвиплати, ліки, продукти та сплачуватимуть комуналку – Укрпошта оновила послуги, якими можна скористатись під час карантину, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

– Укрпошта робить все, щоб люди поважного віку менше наражались на небезпеку захворювання на коронавірус, щоб наші рідні залишались вдома, – наголосив він.

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22:41 - 03 квітня

На Херсонщині 4 нових лабораторно підтверджених випадки Covid-19. Про це повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

Сред них – 56-річний чоловік з Таврійська, 13-річна дівчинка з Чаплинки та дві жінки з Херсону – 63 та 80 років.

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22:09 - 03 квітня

Станом на 22.00 3 квітня в Україні зафіксовано 1 072 випадки коронавірусу Covid-19.

Окрім того, 27 осіб померли, 22 – вже одужали.

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22:04 - 03 квітня

В “ЛНР” приховують факти смертей від коронавірусу. Зокрема, за даними СБУ, у Луганську та Кадіївці померло 13 осіб з симптомами коронавірусу.

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21:21 - 03 квітня

Авіакомпанія SkyUp 6 квітня двома рейсами до Франкфурта вивезе іноземців з України.

– Два рейси авіакомпанії SkyUp відправляться з Києва до Франкфурта о 7.45 і о 8.30 у понеділок, 6 квітня, – йдеться у повідомленні у Twitter посольства Великобританії в Україні.

Водночас повернення укранців цими рейсами не передбачено.

 

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19:44 - 03 квітня

Народний депутат з фракції Слуга народу Руслан Горбенко вилікувався від коронавірусу, у понеділок його випишуть з Олександрівської лікарні.

– Тест ПЦР показав сьогодні негативний результат. У понеділок випишуть додому. Під час госпіталізації стан був тяжким, – написав він у соцмережі.

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18:44 - 03 квітня

У Кривому Розі госпіталізовано ще одного пацієнта з Covid-19 – це 5-річний хлопчик з родини першої інфікованої криворожанки, яку забрали до лікарні 25 березня.

Нині в інфекційній лікарні міста з діагнозом коронавірусна інфекція знаходяться 6 осіб: 5 мешканців Кривого Рогу з одного джерела зараження та чоловік із Нікополя.

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18:37 - 03 квітня

У Херсоні підтверджено ще два випадки захворювання на коронавірус – загалом вже три. Це дві жінки, які проживають в мікрорайонах Житлоселище та Шуменський. Вони госпіталізовані, а їх родичів відправили на обсервацію, в будинках проводиться дезінфекція, повідомив перший заступник міського голови Ігор Козаков.

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18:29 - 03 квітня

У Дніпропетровській області одужали вже троє людей. Це подружжя, яке захворіло першим після поїздки до Франції, а також 71-річний чоловік.

Нині госпітальні бази області, які приймають хворих, забезпечують всім необхідним.

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