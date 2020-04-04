Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Поштарі приноситимуть додому пенсії, соцвиплати, ліки, продукти та сплачуватимуть комуналку – Укрпошта оновила послуги, якими можна скористатись під час карантину, повідомив міністр інфраструктури ВладиславКриклій.
– Укрпошта робить все, щоб люди поважного віку менше наражались на небезпеку захворювання на коронавірус, щоб наші рідні залишались вдома, – наголосив він.
Авіакомпанія SkyUp 6 квітня двома рейсами до Франкфурта вивезе іноземців з України.
– Два рейси авіакомпанії SkyUp відправляться з Києва до Франкфурта о 7.45 і о 8.30 у понеділок, 6 квітня, – йдеться у повідомленні у Twitter посольства Великобританії в Україні.
Водночас повернення укранців цими рейсами не передбачено.
1/3 There will be two SkyUp Airlines flights leaving from Kyiv to Frankfurt at 7:45am and at 8:30am on Monday 06 April.
Tickets are up for sale at: https://t.co/2hO7zfcC0i
If you encounter problems when trying to book online, please contact SkyUp Airlines on � +380 800 30 31 13. pic.twitter.com/wZO3Sxv1gr
У Херсоні підтверджено ще два випадки захворювання на коронавірус – загалом вже три. Це дві жінки, які проживають в мікрорайонах Житлоселище та Шуменський. Вони госпіталізовані, а їх родичів відправили на обсервацію, в будинках проводиться дезінфекція, повідомив перший заступник міського голови Ігор Козаков.