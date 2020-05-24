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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні з метою недопущення поширення нового коронавірусу запроваджений 12 березня.

До 11 травня призупинено заняття в навчальних та дошкільних закладах, а також скасовано масові заходи.

Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін.

З 17 березня до 11 травня всі пункти пропуску через державний кордон закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

До 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення.

МОЗ зобов’язало лікарні перенести планові операції на більш пізній термін, щоб звільнити місця для прийому хворих коронавірусом.

З 6 квітня в країні були запроваджені нові обмеження, серед яких носіння маски і документів, що засвідчують особу.

З 11 травня в Україні запрацювали послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

Кабмін ухвалив рішення про встановлення в Україні з 22 травня до 22 червня адаптивного карантину. Так, в рамках ослаблення планується запуск громадського транспорту, проведення спортивних змагань (до 100 людей та без глядачів), відновлення роботи готелів (окрім хостелів) та спортзалів (басейни залишаються закритими). Метро обіцяють відкрити 25 травня.

На ранок 24 травня зафіксовано 432 нових випадки захворювання коронавірусом, загальна кількість хворих в Україні становить 20 986 .

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09:02 - 24 травня

За добу коронавірус в Україні виявили у 406 осіб, зафіксовано 12 летальних випадків, одужали 179 пацієнтів.

Загалом в Україні захворіло 20 986 осіб, з них 7099 одужали, летальних випадків — 617.

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00:27 - 24 травня

Станом на вечір 23 травня на у Ріненській області зареєстровано 17 нових випадків, серед них – 13-річна дитина та 16 дорослих віком від 32 до 71 року.

Загалом в області уже 1 417 випадків захворювання на коронавірус, 31 хворий помер.

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23:35 - 23 травня

У Житомиській області – 11 нових випадків захворювання на коронавірус.

Загалом за весь час епідемії захворіли 618 людей, 284 пацієнти вже подолали хворобу.

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18:43 - 23 травня

У Харківській області за добу лабораторно підтверджено 28 випадків коронавірусу, загалом – 894.

Окрім цього, за день померли троє пацієнтів та 16 одужали.

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17:28 - 23 травня

Кабінет міністрів хоче дозволити українським виробникам масок та інших засобів захисту експортувати свою продукцію.

Про це йшлося на нараді під головуванням президента Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню коронавірусу.

Єдина умова – експортуватись може продукція, яка не відповідає українським стандартам, але вона задовольняє вимоги інших держав.

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16:58 - 23 травня

В Офісі президента уточнили, що лише Чернівецька, Рівненська, Львівська, Київська, Закарпатська та Волинська області не готові до пом’якшення карантинних обмежень.

Раніше МОЗ заявляв, що адаптивний карантин не можна вводити у 9 областях.

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16:44 - 23 травня

23 травня на в’їзді у Здолбунівський будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів з’явився контрольно-пропускний пункт.

У пансіонаті виявили Covid-19 ще у 12 співробітників і пацієнтів.

У закладі тепер 24 інфікованих. П’ятеро у лікарні, решта на самоізоляції, повідомили у Рівненській обласній державній адміністрації.

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16:13 - 23 травня

- У світі очікують другу хвилю коронавірусу. Ми порівняно добре пройшли першу, хоча, на жаль, втратили понад 600 життів. Маємо бути готовими з усіма процедурами і надалі, – заявив президент Володимир Зеленський.

У лікарнях і аптеках повинні бути у продажі маски, дезінфектори та обладнання.

Закупівлі тривають занадто довго. Треба шукати виходи, щоб скоротити цей процес, додав президент.

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15:27 - 23 травня

Директор Харківської обласної інфекційної лікарні Павло Нартов захворів на Covid-19 і був госпіталізуваний.

Інформацію про позитивний ПЛР-тест на коронавірус підтвердив він сам.

За словами Нартова, тест він зробив сьогодні, коли з’явилися клінічні симптоми коронавірусу. Медик має підвищену температуру, кашель та біль у горлі.

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13:50 - 23 травня

Згідно з оновленими даними на сайті МОЗ України, дев’ять областей не можуть перейти до другого етапу послаблення карантину у зв’язку з епідемією коронавірусної інфекції.

Це Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Львівська, Рівненська і Чернівецька області.

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