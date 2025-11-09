Прошедшая неделя была “взрывной” для России и российских целей на оккупированных территориях: украинские ударные дроны атаковали электроподстанции, ТЭЦ, нефтеперерабатывающие заводы, нефтеналивную инфраструктуру в порту Туапсе. После ударов по подстанциям россиянам временно пришлось сидеть без света и тепла.

В то же время и враг не прекращал бить по нашей энергетике. Сейчас по всей Украине действуют графики отключения света.

Ситуация на фронте остается очень сложной, особенно в Покровске, Мирнограде, Купянске, а также в Сумской области. На Добропольском выступе наши Силы обороны продвигаются, а также зачищают от врага территории.

Важным событием этой недели для украинцев является обнародование Еврокомиссией отчета о расширении за 2025 год, в котором положительно оценили реформы в Украине, несмотря на длительную войну.

Факты ICTV рассказывают, какова ситуация на фронте, какие объекты обстреливал враг и куда на территории РФ долетали украинские дроны.

Российские удары по энергетике

Ночью 3 ноября вражеские дроны повредили энергетическую инфраструктуру Николаевской области, что привело к отключению света в 12 населенных пунктах.

3 ноября россияне атаковали Николаевскую область ударными Шахедами. В результате взрывов в Николаеве загорелся хозяйственный супермаркет – огонь охватил около 2000 кв. м.

Ночью 4 ноября российская армия обстреляла энергетическую и портовую инфраструктуру Измаила Одесской области. Силы ПВО сбили большинство вражеских беспилотников, однако несколько дронов все же попали в объекты гражданской инфраструктуры.

5 ноября оккупанты нанесли пять авиаударов управляемыми авиабомбами по объектам угольных предприятий в Донецкой области. В результате обстрелов повреждены котельная, административные и складские здания. Предприятия не работают. Люди, к счастью, не пострадали.

6 ноября российские удары обесточили восемь шахт в Днепропетровской области. На момент атаки под землей находились 2 595 горняков. Людей оперативно подняли на поверхность. К счастью, никто не пострадал.

6 ноября прогремели взрывы в Павлограде Днепропетровской области. В городе повреждена инфраструктура. Павлоград и ряд населенных пунктов Синельниковского района остались без электроснабжения.

8 ноября днем россияне атаковали энергетический объект в Корюковке Черниговской области. А ночью вражеские беспилотники ударили по одному из предприятий – зафиксировано несколько попаданий. На месте удара возник пожар, который потушили пожарные.

Ночью 8 ноября в результате массированной вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру остановились все теплоэлектростанции Центрэнерго. Это был самый массированный удар по украинским ТЭС с начала полномасштабного вторжения России.

8 ноября РФ дронами и ракетами атаковала территории филиала Кременчугской ГЭС Укргидроэнерго в Светловодске Кировоградской области. Зафиксировано попадание около 15 беспилотников и двух ракет. После взрывов на объекте возникли пожары на двух трансформаторах.

В тот же день россияне снова атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК. Где именно был прилет, в компании не сообщили.

Напомним, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз предоставляет Украине экстренную энергетическую помощь, чтобы помочь украинцам в ближайшие месяцы.

Удар по военным в Днепропетровской области

1 ноября россияне с помощью дронов и ракет атаковали Днепропетровскую область – взрывы прогремели в Самаровском районе.

Сначала глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко сообщил о гибели мужчины и женщины. А на следующий день стало известно, что жертвами российской атаки стали два мальчика – 11 и 14 лет.

2 ноября Группировка войск Восток сообщила, что в результате комбинированной атаки на Днепропетровскую область погибли военные одной из бригад морской пехоты, десятки получили ранения. Государственное бюро расследований начало досудебное расследование, ряд должностных лиц отстранены от должностей.

В Офисе генпрокурора рассказали, как происходили события 1 ноября. Так, офицер организовал построение для вручения наград более чем 100 военным. По приказу главнокомандующего в Украине действует запрет на скопление личного состава. После объявления воздушной тревоги в Днепропетровской области командир не остановил мероприятие и не отдал приказ о рассредоточении военнослужащих.

Именно в это время россияне нанесли ракетно-дроновый удар. В результате атаки погибли 12 военнослужащих и семеро гражданских. Ранения получили 36 военных.

Офицеру сообщили о подозрении в халатном отношении к службе в условиях военного положения, повлекшем тяжкие последствия (ч. 4 ст. 425 УК Украины). В суд передали ходатайство о содержании под стражей без залога.

Ситуация на фронте

3 ноября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силы обороны наращивают давление на врага на Добропольском выступе – там продолжается зачистка территорий, а это вынуждает россиян отзывать свои силы от Покровска.

По словам Сырского, 2 ноября наши военные в районе Добропольского выступа имеют тактическое продвижение. Всего за время операции освобождено 188 кв. км, а 248,7 кв. км – зачищено от вражеских диверсионных групп.

5 ноября штурмовики полка Скеля вместе с союзниками в полосе обороны 7 корпуса ДШВ вернули государственный флаг Украины на здание горсовета в Покровске. В последнее время захватчики активно распространяли информацию, что Покровск якобы полностью под оккупацией.

Командир 1 ШБ 425 ОШБ по позывному Боец рассказал, что две штурмовые группы вошли в центр Покровска, зачистили здание горсовета от россиян и установили украинский флаг.

В Генштабе ВСУ также подчеркнули, что, несмотря на сложную ситуацию, окружения наших подразделений в Покровске или Мирнограде нет.

6 ноября Силы обороны Юга опровергли информацию о захвате россиянами территорий в Днепропетровской и Запорожской областях, хотя ситуация там остается очень сложной. Так, на Александровском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях за 5 ноября зафиксировано почти 50 боев.

В районе населенного пункта Павловка одна из наших бригад ведет тяжелую оборону. В районе Плавней серая зона. А возле Приморского захватчики пытаются просочиться через растительность по дну бывшего Каховского водохранилища.

В районе Успеновки оккупанты нанесли огневой удар по нашим позициям, поэтому подразделениям ВСУ пришлось отойти. В то же время бои за населенный пункт не прекращаются.

Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов в комментарии Фактам ICTV подчеркнул, что самыми тяжелыми в зоне деятельности Группировки объединенных сил являются Купянский, Южно-Слобожанский (выступление в районе Волчанска), Лиманский и Великобурлукский направления.

— В Купянске ситуация шаткая — после первых ура-победных заявлений даже российские пропагандисты притихли. Там есть примеры успешных контрдействий украинских войск, но в целом тонкий лед — для обеих сторон, — сказал Виктор Трегубов.

Ситуация в Волчанске непростая: россияне активно пытаются вытеснить подразделения 57 бригады из полностью разрушенного города. Прорыв плотины Белгородского водохранилища враг сдержал, но все равно ситуация тяжелая.

На Великобурлукском направлении россияне несколько расширили зону контроля, но это за счет очень маленьких населенных пунктов в приграничье.

На Лиманском направлении довольно большая серая зона — там идет как наступление противника, так и контратаки наших войск, кое-где уже и территории контроля трудно определить, подытожил спикер Виктор Трегубов.

Оперативная ситуация на Северо-Слобожанском направлении, а именно на украинско-российской границе Черниговской, Сумской области, довольно напряженная, ведь россияне не прекращают обстрелы населенных пунктов и наносят удары вглубь территории, рассказал в комментарии Фактам ICTV спикер УВ Север Вадим Мысник.

По его словам, враг для обстрелов применяет в основном минометы, ствольную артиллерию, а также реактивные системы залпового огня. Но наиболее активно захватчики используют различные виды беспилотников (FPV-дроны, стратегические — Гербера и Шахеды) и управляемые авиабомбы (КАБ).

На неделе оккупанты нанесли удары КАБами по Коропской общине в Черниговской области, а это примерно 70 км от государственной границы с РФ. 7 ноября два КАБа прилетели по Семеновской общине Черниговской области.

По словам Вадима Мысника, с понедельника, 3 ноября, возросла интенсивность российских обстрелов. Так, 3 ноября зафиксировано 46 обстрелов — это 120 взрывов. Во вторник было уже 93 обстрела; в среду — 141 обстрел; в четверг — 173.

– В усилении обстрелов мы видим попытку противника сковать наши силы в зоне нашей ответственности, чтобы мы не смогли перебросить эти подразделения на наиболее тяжелые участки фронта на Востоке Украины, – подчеркнул спикер ОВ Север.

В то же время в пятницу, 7 ноября, количество обстрелов резко снизилось – до 97.

– Причина – это наше противодействие: наши удары вглубь территории врага. Удары направлены на уничтожение российской артиллерии, боевой техники, а также пунктов управления беспилотниками и места накопления боеприпасов, – подчеркнул Вадим Мысник.

Также наши разведчики обнаруживают, а Силы обороны затем уничтожают стационарные мобильные средства радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки российских оккупантов. Это в итоге нарушает логистические цепочки врага, поэтому и видим снижение количества обстрелов, объясняет спикер УВ Север.

Он также отметил, что в прифронтовых общинах больше всего страдает гражданское население, которое не выехало. Враг обстреливает как объекты критической и транспортной инфраструктуры, так и непосредственно жилые дома, гражданские предприятия, общественный транспорт.

– Захватчики полностью понимают, что делают, терроризируя население. К сожалению, постоянно есть пострадавшие или погибшие. Цель врага одна – запугать население, – говорит Вадим Мысник.

Он также отметил, что в приграничных общинах применяется принудительная эвакуация семей с детьми. Однако остаются люди, которые отказываются уезжать.

По словам Вадима Мысника, россияне постоянно совершенствуют технические характеристики своих дронов. Например, беспилотники типа Молния считались тактического уровня — они менее мощные и летали на недалекие расстояния. Сейчас дальность поражения Молнии увеличилась.

Также увеличилась дальность полета дронов на оптоволокне. Также россияне активно используют тактику ожидания — БПЛА залетает на нашу территорию, садится где-то на дороге и ждет какой-то автомобиль, и неважно — гражданский или военный. Есть случаи, когда такие дроны атаковали гражданские автомобили, — говорит спикер УВ Север.

Он также разъяснил, что со своей стороны границы оккупанты рассредоточенно держат военных, совершенствуют оборонительные сооружения. Но присутствие масштабной вражеской группировки не фиксируется. Поэтому такие действия россиян в основном носят демонстративный характер.

Вадим Мысник также отмечает, что постоянно сохраняется угроза применения врагом диверсионных групп.

Бавовна в России и на оккупированных территориях

31 октября дроны Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли удар по нефтепродуктопроводу Кольцевой Раменского района Московской области. Трубопровод полностью выведен из строя.

Ночью 2 ноября в оккупированном Крыму украинские спецназовцы атаковали объекты системы противовоздушной обороны врага: РЛС 92Н6Е и П-18 Терек.

В ночь на 2 ноября украинские дроны нанесли удар по нефтеналивной инфраструктуре российского морского порта в Туапсе, который является одним из крупнейших в России. Беспилотники СБУ во взаимодействии с другими Силами безопасности поразили танкер и инфраструктуру терминала. Зафиксировано пять попаданий и пожар.

2 ноября операторы 14 отдельного полка беспилотных авиационных комплексов 1 отдельного центра Сил беспилотных систем успешно атаковали ряд электроподстанций на оккупированной территории Луганщины и в населенном пункте Грязи Липецкой области.

Ночью 3 ноября воины Сил специальных операций ВСУ нанесли удар по месту разгрузки горюче-смазочных материалов в оккупированном Должанске Луганской области. А вблизи села Роскошное подразделение Сил специальных операций уничтожило вражеский склад материально-технического обеспечения.

3 ноября Силы обороны Украины в очередной раз нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу в РФ. Зафиксировано попадание в объект и пожар в районе комплекса нефтеперерабатывающих установок ЭЛОУ АВТ-6.

3 ноября Военно-морские силы ВСУ атаковали российское элитное спецподразделение на буровой установке Сиваш. Уничтожены технические средства разведки и расчет противотанкового ракетного комплекса.

Ночью против 4 ноября подразделения Сил специальных операций нанесли удар по Стерлитамакскому нефтехимическому заводу в Республике Башкортостан, что в 1 300 км от украинской границы. Предприятие производит компоненты для авиационного керосина, различных видов каучуков и ионола.

Также подразделения ССО во взаимодействии с ГУР и Силами беспилотных систем в очередной раз нанесли удар по Нижегородскому НПЗ — одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.

Ночью 5 ноября в российском Орле и пригороде Владимира прогремели взрывы. Под ударом оказались Орловская ТЭЦ и энергообъект в пригороде Владимира.

5 ноября Силы специальных операций подтвердили, что бойцы ССО и представители повстанческого движения Черная искра атаковали транспортно-зарядную машину для ОТРК Искандер вблизи села Овсянниково в Курской области.

Также уничтожена малогабаритная радиолокационная станция 1Л122 Гармонь вблизи села Нижний Реутец в Курской области.

Ночью 5 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по базе хранения, подготовки и запуска дронов Shahed на территории Донецкого аэропорта. После попадания там начались пожары и произошла вторичная детонация. Также Силы обороны поразили Волгоградский НПЗ.

Ночью 6 ноября в оккупированном Симферополе произошли пожары. Перед этим местные жители слышали пролет дронов. Предварительно, один пожар зафиксирован в поселке Битумное, где расположена нефтебаза Крымнефтесбыт. Также была информация о возгорании в районе ДРЭС (конденсационная электростанция) в Симферополе.

6 ноября дальнобойные дроны ГУР Минобороны Украины снова атаковали Стерлитамакский нефтехимический завод в Башкортостане РФ.

Ночью 6 ноября дроны ударили по Костромской ГРЭС в Волгореченске и нефтеперерабатывающему заводу Лукойл-Волгограднафтопереработка в Волгограде.

Также ночью против 6 ноября подразделения ССО Вооруженных сил Украины атаковали нефтебазу Гвардейская вблизи поселка Гвардейское в Крыму. Уничтожен резервуар РВС-400, который на момент удара был заполнен топливом.

9 ноября ГУР Минобороны Украины сообщило, что на стыке октября и ноября бойцы сопротивления уничтожили четыре важных объекта логистической инфраструктуры на территории РФ. Так, в городе Стерлитамак в Башкортостане сгорело оборудование трех башен связи, а под Вологдой сожгли железнодорожный релейный шкаф.

9 ноября на территории РФ снова произошли взрывы. По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, горит ТЭЦ в городе Воронеж и подстанция в Таганроге Ростовской области. Жители Таганрога сообщают о пожаре и отключении высоковольтной линии. В части города нет света.

Отчет Еврокомиссии по Украине

4 ноября Еврокомиссия обнародовала ежегодный отчет о расширении за 2025 год, положительно оценив прогресс реформ в Украине несмотря на войну. В документе отмечается, что Киев продолжает внедрять изменения в сферах судопроизводства, госуправления, борьбы с коррупцией и адаптации законодательства к нормам ЕС.

Вместе с тем отмечается дальнейшая борьба с коррупцией, а также отмечаются случаи возможного давления на общественных активистов.

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что по итогам скрининга законодательства Украины есть все основания открыть переговорные кластеры до конца ноября.

В то же время препятствием на пути в ЕС является Венгрия. Премьер Виктор Орбан неоднократно подчеркивал, что Венгрия наложит вето при голосовании за вступление Украины в ЕС.

По словам руководителя политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития Игоря Рейтеровича, Еврокомиссии нужно разработать законодательство, по которому все решения будут приниматься не консенсусом стран-членов, а, например, квалифицированным большинством. Иначе ЕС может оказаться в ситуации, когда из-за вето только одной страны не будут приниматься важные решения.

Но, несмотря на все, президент Владимир Зеленский надеется, что Украина сможет стать полноправным членом ЕС до 2030 года. В то же время он отвергает возможность неполноправного членства Украины для обхода венгерского вето.

Сейчас Еврокомиссия ищет пути для преодоления вето.

Партия Storm Shadow из Великобритании

3 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что правительство Великобритании передало Украине новую партию мощных крылатых ракет Storm Shadow.

Официальный Лондон считает, что Кремль может усилить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, поэтому новая партия дальнобойных ракет должна помочь Киеву сдержать врага.

Зимняя поддержка для украинцев

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину подготовить для украинцев масштабный пакет программ помощи, который должен заработать уже в декабре. Речь идет о комплексной поддержке для людей, которые смогут потратить деньги на самое необходимое.

Отдельно планируется дополнительная программа помощи для одиноких пожилых людей, многодетных семей и жителей зон боевых действий.

Также правительство предлагает программу УЗ-3000, которая предусматривает бесплатные поездки по железной дороге. Программа стартует с 1 декабря и продлится четыре месяца.

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, в Украине стоимость пассажирских перевозок реально выше стоимости грузовых. Ранее этот дисбаланс компенсировали за счет карго-перевозок (услуга международной доставки грузов, которая предусматривает упрощенную схему перевозки и таможенного оформления).

Сейчас из-за активных боевых действий объемы грузовых перевозок уменьшились и прибыли уже не хватает для покрытия разницы между себестоимостью и реальной ценой билета. В поддержку железной дороги на следующий год правительство выделило не менее 15 млрд грн. В то же время программа УЗ-3000 не компенсируется за счет этих средств.

Что касается программы УЗ-3000, то она позволит каждому украинцу бесплатно путешествовать по железной дороге на расстояние до 3 тыс. км в низкий сезон.

Анджелина Джоли в Херсоне

В среду, 5 ноября, СМИ сообщили о приезде голливудской актрисы Анджелины Джоли в Херсон. Перед этим СМИ сообщали, что на блокпосту в Николаевской области представители ТЦК остановили кортеж со звездой. Причиной остановки стало то, что один из водителей, который является офицером запаса, имел проблемы с военно-учетными документами. У него не было подтвержденных оснований для отсрочки.

Целью визита Джоли в Украину, как предполагают, является гуманитарная миссия, ведь актриса является специальным посланником Агентства по делам беженцев международной организации ООН.

Впоследствии в соцсетях появилось фото Анджелины Джоли в плитоноске, а также, как она играет с детьми.

По словам заместителя председателя Херсонской ОВА Александра Толоконникова, Анджелина Джоли в Херсоне посетила детскую больницу, несколько других больниц, пообщалась с детьми.

В благотворительной организации Legacy of War Foundation, которая поддерживала поездку актрисы, отметили, что Анджелина Джоли посетила еще и Николаев. Она общалась с медиками, волонтерами и семьями, которые продолжают жить и работать несмотря на постоянные обстрелы.

Анджеліна Джолі у Херсоні. Там, де росіяни полюють на цивільних. Не побоялася.

Ну вона???????? pic.twitter.com/ms0m8wmi66 — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) November 5, 2025

Свою благодарность Анджелине Джоли за поддержку Украины выразили и пограничники. Так, военнослужащие 7 пограничного Карпатского отряда подарили голливудской актрисе набор национальной символики Украины и монету Госпогранслужбы Украины.

Стоит отметить, что после полномасштабного нападения России Анджелина Джоли публично поддержала Украину. В апреле 2022 года актриса побывала во Львове с гуманитарной миссией.

