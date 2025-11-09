Тиждень, що минає, був “вибуховим” для Росії та російських цілей на окупованих територіях: українські ударні дрони атакували електропідстанції, ТЕЦ, нафтопереробні заводи, нафтоналивну інфраструктуру в порту Туапсе. Після ударів по підстанціях росіянам тимчасово довелося сидіти без світла та тепла.

Водночас і ворог не припиняв гатити по нашій енергетиці. Наразі по всій Україні діють графіки вимкнення світла.

Ситуація на фронті лишається дуже складною, особливо в Покровську, Мирнограді, у Куп’янську, а також на Сумщині. На Добропільському виступі наші Сили оборони мають просування, а також зачищають від ворога території.

Важливою подією цього тижня для українців є оприлюднення Єврокомісією звіту про розширення за 2025 рік, у якому позитивно оцінили реформи в Україні попри тривалу війну.

Факти ICTV розповідають, якою є ситуація на фронті, які об’єкти ворог обстрілював та куди на території РФ долітали українські дрони.

Російські удари по енергетиці

Уночі проти 3 листопада ворожі дрони пошкодили енергетичну інфраструктуру Миколаївської області, що призвело до відключення світла в 12 населених пунктах.

3 листопада росіяни атакували Миколаївську область ударними Шахедами. Унаслідок вибухів у Миколаєві загорівся господарський супермаркет – вогонь охопив близько 2000 кв. м.

Уночі 4 листопада російська армія обстріляла енергетичну та портову інфраструктуру Ізмаїла Одеської області. Сили ППО збили більшість ворожих безпілотників, проте кілька дронів все ж влучили в об’єкти цивільної інфраструктури.

5 листопада окупанти завдали п’яти авіаударів керованими авіабомбами по об’єктах вугільних підприємств на Донеччині. Унаслідок обстрілів пошкоджені котельня, адміністративні та складські будівлі. Підприємства не працюють. Люди, на щастя, не постраждали.

6 листопада російські удари знеструмили вісім шахт на Дніпропетровщині. На момент атаки під землею перебували 2 595 гірників. Людей оперативно підняли на поверхню. На щастя, ніхто не постраждав.

6 листопада пролунали вибухи в Павлограді Дніпропетровської області. У місті пошкоджено інфраструктуру. Павлоград та низка населених пунктів Синельниківщини залишилися без електропостачання.

8 листопада вдень росіяни атакували енергетичний об’єкт у Корюківці на Чернігівщині. А вночі ворожі безпілотники вдарили по одному із підприємств – зафіксовано декілька влучань. На місці удару виникла пожежа, яку загасили вогнеборці.

Уночі проти 8 листопада внаслідок масованої ворожої атаки на енергетичну інфраструктуру зупинилися всі теплоелектростанції Центренерго. Це був наймасованіший удар по українським ТЕС від початку повномасштабного вторгнення Росії.

8 листопада РФ дронами та ракетами атакувала території філії Кременчуцької ГЕС Укргідроенерго у Світловодську Кіровоградської області. Зафіксовано влучання близько 15 безпілотників та двох ракет. Після вибухів на об’єкті виникли пожежі на двох трансформаторах.

Того ж дня росіяни знову атакували теплоелектростанцію ДТЕК. Де саме був приліт, у компанії не повідомили.

Нагадаймо, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз надає Україні екстрену енергетичну допомогу, щоб допомогти українцям на найближчі місяці.

Удар по військових на Дніпропетровщині

1 листопада росіяни дронами та ракетами атакували Дніпропетровщину – вибухи пролунали в Самарівському районі.

Спочатку керівник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко повідомив про загибель чоловіка та жінки. А наступного дня стало відомо, що жертвами російської атаки стали двоє хлопчиків – 11 та 14 років.

2 листопада Угруповання військ Схід повідомило, що внаслідок комбінованої атаки на Дніпропетровщину загинули військові однієї з бригад морської піхоти, десятки дістали поранення. Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування, низку посадових осіб відсторонили від посад.

В Офісі генпрокурора розповіли, як відбувалися події 1 листопада. Так, офіцер організував шикування для вручення нагород для понад 100 військових. За наказом головнокомандувача в Україні діє заборона скупчення особового складу. Після оголошення повітряної тривоги на Дніпропетровщині командир не зупинив захід та не віддав наказ на розосередження військовослужбовців.

Саме в цей час росіяни завдали ракетно-дронового удару. Унаслідок атаки загинули 12 військовослужбовців та семеро цивільних. Поранення дістали 36 військових.

Офіцеру повідомили про підозру в недбалому ставленні до служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 КК України). До суду передали клопотанням про тримання під вартою без застави.

Ситуація на фронті

3 листопада головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони нарощують тиск на ворога на Добропільському виступі – там триває зачищення територій, а це змушує росіян відкликати свої сили від Покровська.

За словами Сирського, 2 листопада наші військові в районі Добропільського виступу мають тактичне просування. Загалом за час операції звільнено 188 кв. км, а 248,7 кв. км – зачищено від ворожих диверсійних груп.

5 листопада штурмовики полку Скеля разом із суміжниками в смузі оборони 7 корпусу ДШВ повернули державний прапор України на будівлю міськради в Покровську. Останнім часом загарбники активно поширювали інформацію, що Покровськ нібито повністю під окупацією.

Командир 1 ШБ 425 ОШБ на позивний Боєць розповів, що дві штурмові групи зайшли до центру Покровська, зачистили будівлю міськради від росіян та встановили український прапор.

У Генштабі ЗСУ також наголосили, попри важку ситуацію немає оточення наших підрозділів у Покровську чи Мирнограді.

6 листопада Сили оборони Півдня спростували інформацію щодо захоплення росіянами територій у Дніпропетровській та Запорізькій областях, хоча ситуація там лишається дуже складною. Так, на Олександрівському, Гуляйпільському і Оріхівському напрямках за 5 листопада зафіксовано майже 50 боїв.

У районі населеного пункту Павлівка одна з наших бригад тримає важку оборону. У районі Плавнів сіра зона. А біля Приморського загарбники намагаються просочитися крізь рослинність по дну колишнього Каховського водосховища.

У районі Успенівки окупанти завдали вогневого удару по наших позиціях, тож підрозділам ЗСУ довелося відійти. Водночас бої за населений пункт не припиняються.

Начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов у коментарі Фактам ICTV наголосив, що найважчими в зоні діяльності Угруповання об’єднаних сил є Куп’янський, Південно-Слобожанський (виступ у районі Вовчанська), Лиманський та Великобурлуцький напрямки.

– У Куп’янську ситуація хитка – після перших ура-переможних заяв навіть російські пропагандисти притихли. Там є приклади успішних контрдій українських військ, але в цілому тонка крига – для обох сторін, – сказав Віктор Трегубов.

Ситуація у Вовчанську непроста: росіяни активно намагаються витісняти підрозділи 57 бригади з ущент зруйнованого міста. Прорив греблі Бєлгородського водосховища ворога стримав, але все одно ситуація важка.

На Великобурлуцькому напрямку росіяни дещо розширили зону контролю, але це за рахунок дуже маленьких населених пунктів у прикордонні.

На Лиманському напрямку доволі велика сіра зона – там іде як наступ противника, так і контратаки наших військ, подекуди вже й території контролю важко визначити, підсумував речник Віктор Трегубов.

Оперативна ситуація на Північно-Слобожанському напрямку, а саме на українсько-російському кордоні Чернігівської, Сумської області доволі напружена, адже росіяни не припиняють обстріли громад та завдають ударів вглиб території, розповів у коментарі Фактам ICTV речник УВ Північ Вадим Мисник.

За його словами, ворог для обстрілів застосовує здебільшого міномети, ствольну артилерію, а також реактивні системи залпового вогню. Але найбільш активно загарбники використовують різні види безпілотників (FPV-дрони, стратегічні – Гербера та Шахеди) та керовані авіабомби (КАБ).

На тижні окупанти вдарили КАБами по Коропській громаді на Чернігівщині, а це приблизно 70 км від державного кордону з РФ. 7 листопада два КАБи прилетіло по Семенівській громаді Чернігівщини.

За словами Вадима Мисника, з понеділка, 3 листопада, зросла інтенсивність російських обстрілів. Так, 3 листопада зафіксовано 46 обстрілів – це 120 вибухів. У вівторок було вже 93 обстріли; у середу – 141 обстріл; у четвер – 173.

– У посиленні обстрілів ми вбачаємо намаганням противника сковувати наші сили у зоні нашої відповідальності, щоб ми не змогли ці підрозділи перекинути на найбільш важкі ділянки фронту на Сході України, – наголосив речник УВ Північ.

Водночас у п’ятницю, 7 листопада, кількість обстрілів різко знизилася – до 97.

– Причина – це наша протидія: наші удари вглиб території ворога. Удари спрямовані на знищення російської артилерії, бойової техніки, так і пунктів управління безпілотниками та місця накопичення боєприпасів, – наголосив Вадим Мисник.

Також наші розвідники виявляють, а Сили оборони потім знищують стаціонарні мобільні засоби радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки російських окупантів. Це в підсумку порушує логістичні ланцюги ворога, тому й бачимо зниження кількості обстрілів, пояснює речник УВ Північ.

Він також зауважив, що у прифронтових громадах найбільше потерпає цивільне населення, яке не виїхало. Ворог гатить, як по об’єктах критичної та транспортної інфраструктури, так і безпосередньо по житлових будинках, цивільних підприємствах, громадському транспорті.

– Загарбники цілковито розуміють, що роблять, тероризуючи населення. На жаль, постійно маємо потерпілих або загиблих. Мета ворога одна – залякати населення, – каже Вадим Мисник.

Він також зауважив, що у прикордонних громадах застосовується примусова евакуація родин із дітьми. Проте лишаються люди, які відмовляються виїжджати.

За словами Вадима Мисника, росіяни постійно удосконалюють технічні характеристики своїх дронів. Наприклад, безпілотники типу Молния вважалися тактичного рівня – вони менш потужні і літали на недалекі відстані. Зараз дальність ураження Молний збільшилася.

– Так само збільшилась дальність польоту дронів на оптоволокні. Також росіяни активно використовують тактику очікування – БпЛА залітає на нашу територію, сідає десь на дорозі і чекає на якийсь автомобіль, і не важливо – цивільний чи військовий. Є випадки, коли такі дрони атакували цивільні автівки, – каже речник УВ Північ.

Він також розвів, що зі свого боку кордону окупанти розосереджено тримають військових, вдосконалюють оборонні споруди. Але присутність масштабного ворожого угруповання не фіксується. Тож такі дії росіян здебільшого мають демонстративний характер.

Вадим Мисник також зауважує, що постійно зберігається загроза застосування ворогом диверсійних груп.

Бавовна в Росії та на окупованих територіях

31 жовтня дрони Головного управління розвідки Міноборони України завдало удару по нафтопродуктопроводу Кольцевой Раменського району Московської області. Трубопровід повністю виведено з ладу.

Уночі проти 2 листопада в окупованому Криму українські спецпризначенці атакували об’єкти системи протиповітряної оборони ворога: РЛС 92Н6Е та П-18 Терек.

Уночі проти 2 листопада українські дрони вдарили по нафтоналивній інфраструктурі російського морського порту в Туапсе, який є одним із найбільших у Росії. Безпілотники СБУ у взаємодії з іншими Силами безпеки поцілили в танкер та інфраструктуру термінала. Зафіксовано п’ять влучань та пожежа.

2 листопада оператори 14 окремого полку безпілотних авіаційних комплексів 1 окремого центру Сил безпілотних систем успішно атакували низку електропідстанцій на окупованій території Луганщини та в населеному пункті Грязі Липецької області.

Уночі проти 3 листопада воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ вдарили по місцю розвантаження паливно-мастильних матеріалів в окупованому Довжанську на Луганщині. А поблизу села Розкішне підрозділ Сил спеціальних операцій знищив ворожий склад матеріально-технічного забезпечення.

3 листопада Сили оборони України вчергове вдарили по Саратовському нафтопереробному заводу у РФ. Зафіксовано влучання в об’єкт та пожежу в районі комплексу нафтопереробних установок ЕЛОУ АВТ-6.

3 листопада Військово-морські сили ЗСУ атакували російський елітний спецпідрозділ на буровій установці Сиваш. Знищено технічні засоби розвідки та розрахунок протитанкового ракетного комплексу.

Уночі проти 4 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій вдарили по Стерлітамакському нафтохімічному заводу в Республіці Башкортостан, що за 1 300 км від українського кордону. Підприємство виготовляє компоненти для авіаційного керосину, різних видів каучуків та іонолу.

Також підрозділи ССО у взаємодії з ГУР та Силами безпілотних систем вчергове уразили Нижньогородський НПЗ – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії.

Уночі 5 листопада в російському Орлі та передмісті Владимира прогриміли вибухи. Під ударом опинилася Орловська ТЕЦ та енергооб’єкт у передмісті Владимира.

5 листопада Сили спеціальних операцій підтвердили, що бійці ССО та представники повстанського руху Черная искра атакували транспортно-заряджальну машину для ОТРК Іскандер поблизу села Овсянникове в Курській області.

Також знищено малогабаритну радіолокаційну станцію 1Л122 Гармонь поблизу села Нижній Реутець у Курській області.

Уночі проти 5 листопада Сили оборони України вдарили по базі зберігання, підготовки та запуску дронів Shahed на території Донецького аеропорту. Після влучання там зайнялися пожежі та відбулася вторинна детонація. Також Сили оборони уразили Волгоградський НПЗ.

Уночі 6 листопада в окупованому Сімферополі сталися пожежі. Перед цим місцеві чули проліт дронів. Попередньо, одна пожежа зафіксована в селищі Бітумне, де розташована нафтобаза Кримнафтозбут. Також була інформація про займання в районі ДРЕС (конденсаційна електростанція) у Сімферополі.

6 листопада далекобійні дрони ГУР Міноборони України знову атакували Стерлітамакський нафтохімічний завод, що в Башкортостані РФ.

Уночі 6 листопада дрони вдарили в Костромську ДРЕС у Волгореченську та нафтопереробний завод Лукойл-Волгограднафтопереробка у Волгограді.

Також уночі проти 6 листопада підрозділи ССО Збройних сил України атакували нафтобазу Гвардійська поблизу селища Гвардійське, що у Криму. Знищено резервуар РВС-400, який на момент удару був заповнений пальним.

9 листопада ГУР Міноборони України повідомило, що на межі жовтня та листопада бійці руху опору знищили чотири важливі обʼєкти логістичної інфраструктури на території РФ. Так, у місті Стерлітамак у Башкортостані згоріло обладнання трьох веж зв’язку, а під Вологдою спалили залізничну релейну шафу.

9 листопада на території РФ знову вибухало. За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, горить ТЕЦ в місті Воронєж та підстанція у Таганрозі Ростовської області. Жителі Тагантога повідомляють про пожежу та відключення високовольтної лінії. У частині міста немає світла.

Звіт Єврокомісії щодо Україні

4 листопада Єврокомісія оприлюднила щорічний звіт про розширення за 2025 рік, позитивно оцінивши прогрес реформ в Україні попри війну. У документі зазначено, що Київ продовжує впроваджувати зміни у сферах судочинства, держуправління, боротьбі з корупцією та адаптації законодавства до норм ЄС.

Разом із тим наголошується на подальшій боротьбі з корупцією, а також зазначаються випадки можливого тиску на громадських активістів.

Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що за підсумками скринінгу законодавства України є всі підстави відкрити переговорні кластери до кінця листопада.

Водночас перепоною на шляху до ЄС є Угорщина. Прем’єр Віктор Орбан неодноразово наголошував, що Угорщина накладе вето під час голосування за вступ України до ЄС.

За словами керівника політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку Ігоря Рейтеровича, Єврокомісії потрібно розробити законодавство, за яким усі рішення будуть ухвалювати не консенсусом країн-членів, а, наприклад, кваліфікованою більшістю. Інакше ЄС може опинитися в ситуації, коли через вето лише однієї країни не ухвалюватимуться важливі рішення.

Та попри все президент Володимир Зеленський сподівається, що Україна зможе стати повноправним членом ЄС до 2030 року. Водночас він відкидає можливість неповноправного членства України задля обходу угорського вето.

Наразі Єврокомісія шукає шляхи для подолання вето.

Партія Storm Shadow від Британії

3 листопада агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела повідомило, що уряд Великої Британії передав Україні нову партію потужних крилатих ракет Storm Shadow.

Офіційний Лондон вважає, що Кремль може посилити атаки на енергетичну інфраструктуру України, тож нова партія далекобійних ракет має допомогти Києву стримати ворога.

Зимова підтримка для українців

Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну підготувати для українців масштабний пакет програм допомоги, який має запрацювати вже у грудні. Йдеться про комплексну підтримку для людей, які зможуть витратити гроші на найнеобхідніше.

Окремо планується додаткова програма допомоги для самотніх літніх людей, багатодітних родин та жителів зон бойових дій.

Також уряд пропонує програму УЗ-3000, яка передбачає безкоштовні поїздки залізницею. Програма стартує з 1 грудня та триватиме чотири місяці.

За словами прем’єрки Юлії Свириденко, в Україні вартість пасажирських перевезень реально вища за вартість вантажних. Раніше цей дисбаланс компенсували за рахунок карго-перевезень (послуга міжнародного доставлення вантажів, яка передбачає спрощену схему перевезення та митного оформлення).

Зараз через активні бої обсяги вантажних перевезень зменшилися і прибутку вже не вистачає для покриття різниці між собівартістю та реальною ціною квитка. На підтримку залізниці на наступний рік уряд виділив не менше 15 млрд грн. Водночас програма УЗ-3000 не компенсується за рахунок цих коштів.

Щодо програми УЗ-3000, то вона дозволить кожному українцеві безкоштовно подорожувати залізницею на відстань до 3 тис. км у низький сезон.

Анджеліна Джолі в Херсоні

У середу, 5 листопада, медіа повідомили про приїзд голлівудської акторки Анджеліни Джолі до Херсона. Перед цим ЗМІ повідомляли, що на блокпосту в Миколаївській області представники ТЦК зупинили кортеж із зіркою. Причиною зупинення стало те, що один із водіїв, який є офіцером запасу, мав проблеми з військово-обліковими документами. Він не мав підтверджених підстав для відстрочки.

Метою візиту Джолі до України, як припускають, є гуманітарна місія, адже акторка є спеціальним посланцем Агентства у справах біженців міжнародної організації ООН.

Згодом у соцмережах з’явилося фото Анджеліни Джолі у плитоносці, а також, як вона грається з дітьми.

За словами заступника голови Херсонської ОВА Олександра Толоконнікова, Анджеліна Джолі в Херсоні відвідала дитячу лікарню, кілька інших лікарень, поспілкувалася з дітьми.

У благодійній організації Legacy of War Foundation, яка підтримувала поїздку акторки, зауважили, що Анджеліна Джолі відвідала ще й Миколаїв. Вона спілкувалася з медиками, волонтерами та родинами, які продовжують жити та працювати попри постійні обстріли.

Анджеліна Джолі у Херсоні. Там, де росіяни полюють на цивільних. Не побоялася.

Анджеліна Джолі у Херсоні. Там, де росіяни полюють на цивільних. Не побоялася.

Ну вона????????

Свою вдячність Анджеліні Джолі за підтримку Україні висловили й прикордонники. Так, військовослужбовці 7 прикордонного Карпатського загону подарували голлівудській акторці набір національної символіки України та коїн Держприкордонслужби України.

Варто зауважити, що після повномасштабного нападу Росії Анджеліна Джолі публічно підтримала Україну. У квітні 2022 року акторка побувала у Львові з гуманітарною місією.

