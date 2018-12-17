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Винник, Момо и воскрешение Бабченко: главные мемы 2018 года (ТЕСТ)

Традиционно в декабре подводят итоги уходящего года, и мемы не исключение. Факты ICTV собрали главные мемы 2018 года и предлагают проверить, насколько хорошо вы в них разбираетесь.

Любое событие в мире или в Украине уже традиционно сопровождается наплывом мемов в интернете. Часто даже серьезную, на первый взгляд, ситуацию пользователи сети доводят до абсурда.

Хотя зачастую сами герои мемов оказываются в неловкой ситуации, что порождает насмешки над ними в интернете.

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Факты ICTV собрали для вас самые сочные примеры, которые стали трендовыми в 2018 году. Кроме того, мы решили проверить также сильно вы любите мемы, как любим их мы.

Пройдите тест и узнайте, насколько хорошо вы разбираетесь в мемах уходящего года.

Ранее Факты ICTV отобрали самые забавные вещи, приобретенные в интернете, и, которые немного разочаровали своих хозяек.

Фото: giphy.

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