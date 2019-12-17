PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / LOL

Объятия с унитазом и случайный секс: как понять, что вы много пьете (ТЕСТ)

По каким критериям можно определить, что вы перебарщиваете с употреблением алкоголя – смотрите в тесте от Фактов ICTV.

Объятия с унитазом и случайный секс: как понять, что вы много пьете (ТЕСТ)

Встреча Нового года особенно актуализирует тему алкогольных напитков в нашем обществе.

Почти у каждого найдется пара веселых и не очень историй, в которых фигурирует активная фаза сильного опьянения.

Читайте: Какой алкоголь тебе подходит (ТЕСТ)

Даже если вам кажется, что вы знаете меру, то это может оказаться не так. Многие признают, что время от времени могут перебрать, но уверены, что к алкоголизму это не имеет никакого отношения.

Однако существует целый ряд показателей, что уже пора бы остановится и осознать свои проблемы с алкоголем.

  • Пьете больше, чем планировали изначально.
  • Похмелье мешает вашим планам.
  • Все праздники и времяпрепровождение сосредоточено вокруг алкоголя.
  • Плохое самочувствие.

Если тест показал не утешительный результат (даже если показал позитивный), то Факты ICTV приготовили для вас памятку о частоте и количестве употребления алкоголя.

Ранее Факты ICTV писали, что частота употребления алкоголя имеет больше негативного влияния на сердце, чем количество выпитого за один раз.

Фото: Dreamstime, Unsplash

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка