По каким критериям можно определить, что вы перебарщиваете с употреблением алкоголя – смотрите в тесте от Фактов ICTV.

Встреча Нового года особенно актуализирует тему алкогольных напитков в нашем обществе.

Почти у каждого найдется пара веселых и не очень историй, в которых фигурирует активная фаза сильного опьянения.

Читайте: Какой алкоголь тебе подходит (ТЕСТ)

Даже если вам кажется, что вы знаете меру, то это может оказаться не так. Многие признают, что время от времени могут перебрать, но уверены, что к алкоголизму это не имеет никакого отношения.

Однако существует целый ряд показателей, что уже пора бы остановится и осознать свои проблемы с алкоголем.

Пьете больше, чем планировали изначально.

Похмелье мешает вашим планам.

Все праздники и времяпрепровождение сосредоточено вокруг алкоголя.

Плохое самочувствие.

Если тест показал не утешительный результат (даже если показал позитивный), то Факты ICTV приготовили для вас памятку о частоте и количестве употребления алкоголя.

Ранее Факты ICTV писали, что частота употребления алкоголя имеет больше негативного влияния на сердце, чем количество выпитого за один раз.