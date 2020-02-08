После просмотра ролика к украинскому фильма Наші котики у депутата Госдумы России Владимира Жириновского началась истерика.

В ролике можно увидеть как известные актеры, созданные с помощью компьютерной графики, рассказывают об украинской комедии Наші котики.

Однако у Жириновского этот ролик вызвал новую волну истерики, связанной с Украиной.

– Drang nach Osten! (Натиск на Восток. – Ред.). Их всех уничтожим всех! Напалмом сжечь всех! Чтобы ни Киева, ни Львова, ничего не было, – кричал Жириновский.

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Создатели фильма Наші котики называют его неполиткорректным комедийным экшном.

Лента рассказывает об инженере, актере и футбольном тренере, которые в 2014 году отправились на восток для того, чтобы противостоять нападению российских войск.

К слову, комедия Наши котики будет идти в украинских кинотеатрах до 12 февраля.

Видео: Роман Синицин

Фото: B&H Film Distribution Company