Британец Адам Косари написал вирусный твит о баране и получил работу в Tesla. Именно этот мем привлек Илона Маска, после чего парень и получил место в компании. Теперь он будет работать менеджером по социальным сетям.

— The Museum of English Rural Life (@TheMERL) 9 апреля 2018 г.

look at this absolute unit. pic.twitter.com/LzcQ4x0q38

Это сообщение, а именно картинка животного привлекла внимание Илона Маска и он поставил фото барана к себе на аватар, написав:

В ответ на это Косари поменял аватар аккаунта музея, в котором работал, на фото Маска.

So I have more news:

I’m no longer moving to the Royal Academy.

Instead, I’ll be Tesla’s Social Media Manager from July.

— Adam Koszary (@AdamKoszary) 21 мая 2019 г.