Тимати удалил клип на песню Москва, но в сети начали активно ставить дизлайки ролику рэпера Лучший друг, посвященному президенту РФ Владимиру Путину.

Российский рэпер Тимати удалил клип на песню Москва, которую он записал вместе с Гуфом.Такое решение он принял после обрушившегося на них шквала критики.

Рэперов обвинили в том, что клип и песня сделаны по заказу российской власти.

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Несмотря на то, что клип Москва был удален, пользователи YouTube вспомнили о другом ролике Тимати, который называется Лучший друг и посвящен президенту России Владимиру Путину. В частности, его называют “белым владыкой”, а в припеве поется “мой лучший друг – это президент Путин”.

– Кто пришел в 2019 чтобы задизлайкать эту пропаганду? – пишут в комментариях под видео.

Сейчас у клипа 166 тыс. дизлайков и их количество растет.

– Сюда переехали, ставим дизу тут! Пусть этот клип рискнет удалить! – говорится в другом комментарии.

Напомним, Тимати и Гуф выпустили клип на песню Москва, который за два дня получил 1 млн дизлайков и стал самым ненавистным клипом русского YouTube.