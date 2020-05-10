Актриса Дизель-шоу Виктория Булитко написала песню о карантине.

Спела ее для подписчиков своей страницы Instagram.

— Ночью написала новую песню Продленки-удальонки, — говорит Булитко.

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Музыку актриса также написала сама, и аккомпанировала себе на гитаре.

Как писали Факты ICTV, звезды украинского шоу-бизнеса сумуют по концертами и пишут новые песни во время вынужденной паузы.

Кто-то немного отдыхает, кто-то проводит время со своими семьями, а кто-то от депрессии спасается творчеством и пишет новые песни.

Источник: Виктория Булитко