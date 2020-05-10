Актриса Дизель-шоу Виктория Булитко написала песню о карантине.
Спела ее для подписчиков своей страницы Instagram.
— Ночью написала новую песню Продленки-удальонки, — говорит Булитко.
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Музыку актриса также написала сама, и аккомпанировала себе на гитаре.
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#ВикаКвартирная ночью написала новую песенку )))) Наслаждайтесь и будьте здоровы! #АХТРЫСА #ВикторияБулитко #ДИЗЕЛЬШОУ #карантин #смешное #украина #гордон @gordondmytro #смешныевидео #смешноевидео #видеоприколы #шутка #шутки #ржака #угар #прикол #приколы #харламов #гарикхарламов #цой в юбке )) #цойжив
Как писали Факты ICTV, звезды украинского шоу-бизнеса сумуют по концертами и пишут новые песни во время вынужденной паузы.
Кто-то немного отдыхает, кто-то проводит время со своими семьями, а кто-то от депрессии спасается творчеством и пишет новые песни.
Источник: Виктория Булитко