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Автобусный тур в ад: как муж и жена испортили себе отпуск

Актеры Дизель шоу пошутили на тему заказа автобусных туров.

Автобусный тур в ад: как муж и жена испортили себе отпуск

Муж и жена решили отправиться в автобусный тур в Европу – но вместо этого попали в настоящий ад. Вместо того, чтобы отдохнуть они испортили себе отпуск.

Как так получилось, что из 10 городов Европы – они увидели два города Украины – смотрите в новом выпуске Дизель Шоу.

Читайте: Дизель шоу: как гондольер испортил романтическое свидание

Напомним, комики Дизель шоу придумали список отзывов об отдыхе, которые читают украинцы, делая свой нелегкий выбор.

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