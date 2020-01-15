Пользователи соцсетей теряются в догадках, что могло стать причиной отставки правительства России.
Среди самых невероятных версий – аномально теплая погода и даже нерешенная проблема с чаевыми официантам.
Некоторые пишут, что отставка правительства Медведева – козырь для поднятия рейтинга, который Путин берег на “черный день”, что, видимо, он уже настает.
Пользователи также уже начали обсуждать кандидатуры на должность премьер-министра РФ.
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– В шорт-лист кандидатов на должность нового премьер-министра России входят: два охранника Путина, массажист Путина, садовник Путина и водитель Алины Кабаевой, – шутит российский оппозиционер Алексей Навальный.
«Новый год – такая же дрянь, как и старый. С той только разницей, что старый был плох, а новый всегда бывает хуже»: Дмитрий Анатольевич накануне pic.twitter.com/txhaQOsXqF
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 15, 2020
Как выглядит отставка правительства и новое назначение Медведева: от перестановки должностей количество стульев не меняется)))
Театр абсурда, всем приготовиться к шоу и хлопать в ладоши по сигналу лампочки за кулисами…
— Angel Vogel (@Angel53431390) January 15, 2020
Источники в правительственных кругах допускают, что причиной отставки правительства является до сих пор нерешённая проблема с чаевыми официантам, которая активно поднималась в последнее время в сети “Интернет”
— Сергей Д (@sd0107) January 15, 2020
Тем временем в Кремле pic.twitter.com/80701WzuBt
— Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) January 15, 2020
— Max Zareckiy (@shaikhulud) January 15, 2020
— Alexander Schepilov (@Alex_Schepilov) January 15, 2020
В шорт-лист кандидатов на должность нового премьер-министра России входят: два охранника Путина, массажист Путина, садовник Путина и водитель Алины Кабаевой.
— Alexey Navalny (@navalny) January 15, 2020
Кандидаты на пост премьер-министра pic.twitter.com/MBPO2fNzur
— Филипп Bуjaчић (@f_vuyachich) January 15, 2020
Правительство РФ последовало примеру Меган Маркл и принца Гарри.
— Та еще Настя (@Lartashova) January 15, 2020
Напомним, 15 января Дмитрий Медведев после послания президента РФ Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
Фото: government.ru