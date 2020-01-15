PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / LOL

Козырь Путина на черный день: реакция соцсетей на отставку правительства РФ

Пользователи соцсетей теряются в догадках, что могло стать причиной отставки правительства России.

Среди самых невероятных версий – аномально теплая погода и даже нерешенная проблема с чаевыми официантам.

Некоторые пишут, что отставка правительства Медведева – козырь для поднятия рейтинга, который Путин берег на “черный день”, что, видимо, он уже настает.

Пользователи также уже начали обсуждать кандидатуры на должность премьер-министра РФ.

Читайте“Свои” на топ-должностях и один срок президента: Путин предлагает изменить Конституцию

– В шорт-лист кандидатов на должность нового премьер-министра России входят: два охранника Путина, массажист Путина, садовник Путина и водитель Алины Кабаевой, – шутит российский оппозиционер Алексей Навальный.

 

 

 

 

 

Напомним, 15 января Дмитрий Медведев после послания президента РФ Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.

Фотоgovernment.ru

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка