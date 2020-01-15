Пользователи соцсетей теряются в догадках, что могло стать причиной отставки правительства России.

Среди самых невероятных версий – аномально теплая погода и даже нерешенная проблема с чаевыми официантам.

Некоторые пишут, что отставка правительства Медведева – козырь для поднятия рейтинга, который Путин берег на “черный день”, что, видимо, он уже настает.

Пользователи также уже начали обсуждать кандидатуры на должность премьер-министра РФ.

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– В шорт-лист кандидатов на должность нового премьер-министра России входят: два охранника Путина, массажист Путина, садовник Путина и водитель Алины Кабаевой, – шутит российский оппозиционер Алексей Навальный.

«Новый год – такая же дрянь, как и старый. С той только разницей, что старый был плох, а новый всегда бывает хуже»: Дмитрий Анатольевич накануне pic.twitter.com/txhaQOsXqF — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 15, 2020

Как выглядит отставка правительства и новое назначение Медведева: от перестановки должностей количество стульев не меняется)))

Театр абсурда, всем приготовиться к шоу и хлопать в ладоши по сигналу лампочки за кулисами… — Angel Vogel (@Angel53431390) January 15, 2020

Источники в правительственных кругах допускают, что причиной отставки правительства является до сих пор нерешённая проблема с чаевыми официантам, которая активно поднималась в последнее время в сети “Интернет” — Сергей Д (@sd0107) January 15, 2020

Тем временем в Кремле pic.twitter.com/80701WzuBt — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) January 15, 2020

В шорт-лист кандидатов на должность нового премьер-министра России входят: два охранника Путина, массажист Путина, садовник Путина и водитель Алины Кабаевой. — Alexey Navalny (@navalny) January 15, 2020

Кандидаты на пост премьер-министра pic.twitter.com/MBPO2fNzur — Филипп Bуjaчић (@f_vuyachich) January 15, 2020

Правительство РФ последовало примеру Меган Маркл и принца Гарри. — Та еще Настя (@Lartashova) January 15, 2020

Напомним, 15 января Дмитрий Медведев после послания президента РФ Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.

Фото: government.ru