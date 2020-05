Где все? Реакция соцсетей на празднование Дня труда во время карантина

1 мая или День труда принято отмечать в кругу семьи или друзей на природе, поскольку в это время уже стабилизировалась теплая погода и у всех выходной.

В 2020 году День труда проходить в условиях карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса.

Власти призвали украинцев отметить майские праздники дома и многие последовали этому совету.

Читайте: Поздравления с 1 мая в открытках

Факты ICTV собрали реакцию соцсетей на “празднование” Дня труда дома.

