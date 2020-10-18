Погода на 18 октября в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода 18 октября в Украине после сильных дождей будет солнечной, но прохладной.

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На Востоке синоптики прогнозируют теплую и солнечную погоду: днем ​​температура составит +19°, ночью до +13°.

На Западе прохладно, но без осадков, температура ночью до +7°, днем ​​до +11°.

На Юге синоптики прогнозируют теплую погоду: днем ​​термометры покажут +19°, ночью — до +14°.

На Севере солнечно, дождей не ожидается. Температура ночью до +7°, днем ​​до +12°.

В Центре синоптики обещают сухую и солнечную погоду, а температура в течение суток почти не изменится: ночью до +13°, днем ​​до +15°.

В Киеве будет прохладно, однако солнечно: днем ​​температура воздуха прогреется до +11°, вечером столбик термометра опустится до +7°.

Снег в Карпатах

14 октября в Карпатах выпал первый снег, а это значит, что можно ожидать похолоданий.

Причиной снегопада стало активное антициклон.

Специалисты зафиксировали, что за время снегопада выпало более 5 см снега, а температура снизилась почти до -2 ° градусов.