NYT включил книгу Забужко в список самых ожидаемых новинок 2020 года

New York Times составил список самых ожидаемых книг 2020 года.

В него попал сборник рассказов украинской писательницы Оксаны Забужко Your Ad Could Go Here (Здесь могла бы быть ваша реклама).

Как говорится в обзоре New York Times, Your Ad Could Go Here Оксаны Забужко – это сборник рассказов, темами которых стали Оранжевая революция, соперничество и теннис.

Книга выйдет в издательстве Amazon Crossing 28 апреля.

