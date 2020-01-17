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Факты / Культура

NYT включил книгу Забужко в список самых ожидаемых новинок 2020 года

New York Times составил список самых ожидаемых книг 2020 года.

В него попал сборник рассказов украинской писательницы Оксаны Забужко Your Ad Could Go Here (Здесь могла бы быть ваша реклама).

Как говорится в обзоре New York Times, Your Ad Could Go Here Оксаны Забужко – это сборник рассказов, темами которых стали Оранжевая революция, соперничество и теннис.

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Книга выйдет в издательстве Amazon Crossing 28 апреля.

Ранее в интервью Фактам ICTV Оксана Забужно рассказала, что думает о характере украинцев.

Источник: NYT

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