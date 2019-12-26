Ведьмаку заплатите: как песня Лютика стала мемом конца 2019

Ведьмак заплатите чеканной монетой – песня из сериала Ведьмак завершает 2019 год на позиции топ-мема.

Ведьмаку заплатите чеканной монетой – этой фразой пестрят все социальные сети в конце 2019 года.

Дело в том, что песня с таким названием (в оригинале ― Toss a coin to Your Witcher) появилась в сериале Ведьмак от Netflix и мгновенно стала мемом.

Ее секрет в том, что она очень простая, но невероятно привязчивая. В сериале песню исполнил бард Лютик, которого сыграл Джои Бэти.

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Сам актер назвал песню “самой раздражающей вещью, которую он когда-либо слышал”.

Напомним, Netflix выложил для просмотра сразу все серии Ведьмака, каждая из которых длится около 60 минут.