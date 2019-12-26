Ведьмаку заплатите: как песня Лютика стала мемом конца 2019

Ведьмак заплатите чеканной монетой – песня из сериала Ведьмак завершает 2019 год на позиции топ-мема.
Ведьмаку заплатите чеканной монетой – этой фразой пестрят все социальные сети в конце 2019 года.
Дело в том, что песня с таким названием (в оригинале ― Toss a coin to Your Witcher) появилась в сериале Ведьмак от Netflix и мгновенно стала мемом.
Ее секрет в том, что она очень простая, но невероятно привязчивая. В сериале песню исполнил бард Лютик, которого сыграл Джои Бэти.
Читайте: Ведьмак и шутки понятные только Маску: что постили в Twitter в 2019 году
Сам актер назвал песню “самой раздражающей вещью, которую он когда-либо слышал”.
Напомним, Netflix выложил для просмотра сразу все серии Ведьмака, каждая из которых длится около 60 минут.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+