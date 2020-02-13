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В Днепре слепили патрульную машину из снега и вызвали полицию

В Днепре неизвестные слепили из снега патрульную машину реального размера, вызвали полицейских и сказали, что на улице стоит заброшенное служебное авто.

Необычного снеговика слепили во дворах на улице Холодильной.

В полицию позвонила девушка и рассказала, что увидела брошенный служебный автомобиль.

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На место сразу же приехал экипаж полиции, но заявительница исчезла.

Инспекторы сообщили о ложном вызове командирам и продолжили патрулирование.

– Возможно, у девушки были благие намерения, и она действительно рассмотрела полицейский автомобиль, но факт остается фактом, – говорится в сообщении.

В Днепре слепили патрульную машину из снега

Ранее в Полтавской области обнаружили брошенный автомобиль Волга ГАЗ-24−10 1989 года, внутри которого были несколько ящиков с водкой из СССР.

Источник: Информатор

Фото: Информатор

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