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Бизнесмен приобрел за $ 4 тыс. золотую маску, которая должна защитить его от Covid-19

Золотую маску носит индийский бизнесмен Шанкар Кураде. Купил ее на заказ по $ 4 тыс., чтобы защититься от коронавируса.

60-граммовую маску изготавливали восемь дней. В ней сделали отверстия, через которые можно дышать.

Он заявил, что не уверен в эффективности защитных масок. Но не устоял, когда увидел на видео человека в серебряной маске.

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Решил заказать себе золотую, так как любит носить украшения из золота.

Рекомендации ВОЗ, как носить маску

Всемирная организация здравоохранения рекомендует ношение масок в общественном транспорте и магазинах.

Также ВОЗ требует носить маски всем медикам в больницах независимо от того, взаимодействуют они с больными коронавирусом.

В масках должно быть три слоя разных материалов.

К этому говорилось, что маски необходимы только больным Covid-19.

Источник: ANI

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