Золотую маску носит индийский бизнесмен Шанкар Кураде. Купил ее на заказ по $ 4 тыс., чтобы защититься от коронавируса.

60-граммовую маску изготавливали восемь дней. В ней сделали отверстия, через которые можно дышать.

Он заявил, что не уверен в эффективности защитных масок. Но не устоял, когда увидел на видео человека в серебряной маске.

Maharashtra: Shankar Kurade, a resident of Pimpri-Chinchwad of Pune district, has got himself a mask made of gold worth Rs 2.89 Lakhs. Says, “It’s a thin mask with minute holes so that there’s no difficulty in breathing. I’m not sure whether this mask will be effective.” #COVID19 pic.twitter.com/JrbfI7iwS4

— ANI (@ANI) July 4, 2020