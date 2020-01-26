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Факты / Погода

Погода в Украине на 26 января (КАРТА)

Погода в Украине на 26 января ожидается без осадков.

Так, на Западе прогнозируют от +3 до +6 днем и до -2 ночью.

На Востоке Украины предусматривается до +5 днем.

погода на 26 січня

В южной части страны температура будет колебаться от 0 до +8 днем и до -1 ночью.

Читайте: +5 и мокрый снег: какой будет погода в Украине на (КАРТА)

На севере ожидается до +5. В Киеве днем от +3 до +5, а ночью до -1.

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