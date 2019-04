В Великобритании во время съемок новостного сюжета корреспондент телеканала Sky News Тамара Коэн забавно исчезла из кадра.

Вероятно, девушка попала в кадр совсем не вовремя и присела, чтобы не закрывать собой чиновника, выходящего из авто.

Ролик стал вирусным.

В комментариях под видео отмечают, что корреспондент исчезает так будто падает в открытый люк.

Loved the disappearing Correspndent @SkyNews. Comedy moment in Downing Street. Like a trap door opened beneath her. pic.twitter.com/UnyO12PHf8

— Chris James TX (@ChrisJamesNews) 1 апреля 2019 г.