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Будто упала в открытый люк: репортер загадочно “исчезла” в прямом эфире

Британский репортер Sky News Тамара Коэн исчезла из кадра во время прямого эфира съемок.

Будто упала в открытый люк: репортер загадочно “исчезла” в прямом эфире

В Великобритании во время съемок новостного сюжета корреспондент телеканала Sky News Тамара Коэн забавно исчезла из кадра.

Вероятно, девушка попала в кадр совсем не вовремя и присела, чтобы не закрывать собой чиновника, выходящего из авто.

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Ролик стал вирусным.

В комментариях под видео отмечают, что корреспондент исчезает так будто падает в открытый люк.

Напомним, журналистка телеканала ESPN Лора Рутлердж оказались в двух курьезных ситуациях при ведении репортажей. Ее повозила по земле собака, а потом сбили с ног футболисты.

Источник: Chris James TX/Twitter

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