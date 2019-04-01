Британский репортер Sky News Тамара Коэн исчезла из кадра во время прямого эфира съемок.
В Великобритании во время съемок новостного сюжета корреспондент телеканала Sky News Тамара Коэн забавно исчезла из кадра.
Вероятно, девушка попала в кадр совсем не вовремя и присела, чтобы не закрывать собой чиновника, выходящего из авто.
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Ролик стал вирусным.
В комментариях под видео отмечают, что корреспондент исчезает так будто падает в открытый люк.
Loved the disappearing Correspndent @SkyNews. Comedy moment in Downing Street. Like a trap door opened beneath her. pic.twitter.com/UnyO12PHf8
— Chris James TX (@ChrisJamesNews) 1 апреля 2019 г.
Напомним, журналистка телеканала ESPN Лора Рутлердж оказались в двух курьезных ситуациях при ведении репортажей. Ее повозила по земле собака, а потом сбили с ног футболисты.
Источник: Chris James TX/Twitter