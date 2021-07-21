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Факти / Культура
Максим Зайченко |

Через проект забудови: Ліверпуль виключили зі списку об’єктів ЮНЕСКО

Liverpool waterfront facing south.

Місто Ліверпуль в Великій Британії виключили зі списку об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Причиною став проект будівництва Liverpool Waters. 

Відповідне рішення ухвалили на 44-й сесії Комітету всесвітньої спадщини в Центрі культури та мистецтва в китайському Фучжоу.

В ЮНЕСКО таке рішення пояснили “незворотною втратою атрибутів, що передають видатну універсальну цінність об’єкту”.

В організації впевнені, що проект забудови Liverpool Waters спричинить значну зміна центру міста. Серед іншого, цей проект передбачає зведення ряду висотних будівель.

Про загрозу, яку несуть плани забудови Ліверпуля, в організації попереджали ще у 2012 році. 

Ліверпуль був об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 17 років. Він потрапив до списку завдяки численним торговим, адміністративним і громадських будинків, включаючи концертний зал Сент-Джордж-Холл. 

Раніше зі списку всесвітньої спадщини виключили заповідник антилоп-ориксов в Омані, а у 2009 році цього статусу позбулася долина річки Ельба в Дрездені. Таким чином Ліверпуль став третім об’єктом, який виключили зі списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

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Джерело: ЮНЕСКО

Фото: Getty Images

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