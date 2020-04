Думал, что не видно: в США журналист вышел в прямой эфир без штанов

Журналист-корреспондент американского телеканала АВС Уилл Рив, вероятно, был очень сонным, когда появился в известном утреннем шоу Good Morning America без штанов.

Ров рассказывал об американских аптеках, которые отправляют гражданам лекарства с помощью беспилотников. Он был одет в стильный пиджак и классическую рубашку, однако штаны почему-то не надел.

*in the most hilariously mortifying way possible https://t.co/2NQ85QEJVr

Пандемия Covid-19 повлияла на формат производства шоу в США, и многие ведущие начали работать из дома. Журналисты уверяют, что верхняя часть одежды всегда должна быть идеальной, ведь камера фиксирует именно ее, а вот нижняя часть обычно не такая совершенная.

К слову, Уилл Рив уже прокомментировал инцидент в своем аккаунте в Twitter.

When WFH goes wrong (or, your self-framed live shot goes too wide).

Hope everyone got a much needed laugh ???? pic.twitter.com/GbyLBhL7Be

— Will Reeve (@ReeveWill) April 28, 2020