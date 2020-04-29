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Думал, что не видно: в США журналист вышел в прямой эфир без штанов

Журналист-корреспондент американского телеканала АВС Уилл Рив, вероятно, был очень сонным, когда появился в известном утреннем шоу Good Morning America без штанов.

Ров рассказывал об американских аптеках, которые отправляют гражданам лекарства с помощью беспилотников. Он был одет в стильный пиджак и классическую рубашку, однако штаны почему-то не надел.

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Пандемия Covid-19 повлияла на формат производства шоу в США, и многие ведущие начали работать из дома. Журналисты уверяют, что верхняя часть одежды всегда должна быть идеальной, ведь камера фиксирует именно ее, а вот нижняя часть обычно не такая совершенная.

К слову, Уилл Рив уже прокомментировал инцидент в своем аккаунте в Twitter.

— Я пытался быть эффективным, поэтому к эфиру готовился рано утром. Неудачный угол камеры, а затем все друзья и сотни незнакомых людей в соцсетях заставили меня переосмыслить свой утренний распорядок дня.

Теперь я готов вернуться к работе. И обязательно надену штаны, — написал Рив.

Напомним, из-за пандемии Covid-19 США могут выдвинуть финансовые претензии Китаю. Об этом сообщил президент страны Дональд Трамп.

Источник: Fox News

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