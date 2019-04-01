PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / LOL

Ніби впала у відкритий люк: репортер загадково “зникла” у прямому ефірі

Британський репортер Sky News Тамара Коен зникла з кадру під час прямого ефіру зйомок.

Ніби впала у відкритий люк: репортер загадково “зникла” у прямому ефірі

У Великій Британії під час зйомок новинного сюжету кореспондент телеканалу Sky News Тамара Коен зникла з кадру.

Ймовірно, дівчина потрапила в кадр зовсім невчасно і присіла, щоб не закривати собою чиновника, що виходить з авто.

Читайте12 хвилин сміху: найепічніші промахи у тенісі

Ролик став вірусним.

У коментарях під відео відзначають, що кореспондент зникає так ніби падає у відкритий люк.

Нагадаємо, журналістка телеканалу ESPN Лора Рутлердж опинилися в двох курйозних ситуаціях при веденні репортажів. Її повозила по землі собака, а потім збили з ніг футболісти.

Джерело: Chris James TX/Twitter

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Мей спробує вчетверте провести голосування за угоду щодо Brexit – ЗМІ
Brexit зараз! У Лондоні відбулися масові протести
Британський парламент відхилив третю пропозицію щодо Brexit
Як прожити більше 100 років? Найстаріший чоловік Великої Британії розкрив секрет
Сюмар: в Раді є журналісти, які працюють на РФ
Без варіантів: британські депутати проти альтернативної угоди по Brexit
Мей подасть у відставку, якщо Brexit буде за її планом
З України видворили російську пропагандистку
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка