У Великій Британії під час зйомок новинного сюжету кореспондент телеканалу Sky News Тамара Коен зникла з кадру.

Ймовірно, дівчина потрапила в кадр зовсім невчасно і присіла, щоб не закривати собою чиновника, що виходить з авто.

Ролик став вірусним.

У коментарях під відео відзначають, що кореспондент зникає так ніби падає у відкритий люк.

Loved the disappearing Correspndent @SkyNews. Comedy moment in Downing Street. Like a trap door opened beneath her. pic.twitter.com/UnyO12PHf8

— Chris James TX (@ChrisJamesNews) 1 апреля 2019 г.