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В Одесі на дитячому майданчику затримали барана

В Одесі затримали переляканого барана на дитячому майданчику, який міг становити небезпеку для дітей.

В Одесі на дитячому майданчику затримали барана

Перелякану тварину помітили місцеві жителі на вулиці Бреуса, які викликали поліцію.

Поліцейські спочатку намагалися знайти господаря тварини, але цього зробити не вдалося.

Тоді на місце викликали працівників Одеського зоопарку, які  погодились прийняти тварину до себе і надати їй допомогу.

Читайте: Французький спортсмен відкусив голову живому півню (+18)

Тварина перебуватиме в звіринці поки не знайдуть її власника.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про те, що у США кіт вижив після години прання в машинці.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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