В Одесі затримали переляканого барана на дитячому майданчику, який міг становити небезпеку для дітей.
Перелякану тварину помітили місцеві жителі на вулиці Бреуса, які викликали поліцію.
Поліцейські спочатку намагалися знайти господаря тварини, але цього зробити не вдалося.
Тоді на місце викликали працівників Одеського зоопарку, які погодились прийняти тварину до себе і надати їй допомогу.
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Тварина перебуватиме в звіринці поки не знайдуть її власника.
Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про те, що у США кіт вижив після години прання в машинці.
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