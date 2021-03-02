У місті Редінг, що на півдні Англії, на стіні колишньої в’язниці з’явилося графіті, яке дуже нагадує стиль вуличного художника Бенксі.

Сам художник поки не підтвердив своє авторство.

На малюнку зображений одягнений у смугасту уніформу в’язень, який спускається по мотузці, що зроблена із простирадл. Один кінець мотузки перекинутий через цегляну стіну, до іншого прив’язана друкарська машинка.

Наразі активісти у Великій Британії борються за те, щоб колишню в’язницю у Редінгу перетворили на центр мистецтва, а не продали. Із 2013 року будівля перебуває у занедбаному стані.

Саме у цій в’язниці утримувався поет та письменник Оскар Вайльд з 1895 до 1897 року. Його ув’язнили за інтимний зв’язок з іншим чоловіком – лордом Альфредом Дугласом.

Під час перебування у цій в’язниці Вайльд написав свою відому поему Балада Редінзької в’язниці. Вайлд у ній розповідає про повішання 30-річного солдата Чарлза Томаса Вулріджа, який перерізав горло своїй дружині.

Попередня робота Бенксі з’явилася 11 грудня на стіні будинку у Брістолі. На будівлі була зображена літня жінка, яка чхає. Наразі цей витвір помістили під захисне скло.

Британський художник Бенксі приховує своє справжнє ім’я, не дає інтерв’ю і не показується на публіці. Він відомий вуличними графіті на політичні та соціальні теми, а також провокаційними арт-акціями.