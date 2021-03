У місті Редінг, що на півдні Англії, на стіні колишньої в’язниці з’явилося графіті, яке дуже нагадує стиль вуличного художника Бенксі.

Сам художник поки не підтвердив своє авторство.

На малюнку зображений одягнений у смугасту уніформу в’язень, який спускається по мотузці, що зроблена із простирадл. Один кінець мотузки перекинутий через цегляну стіну, до іншого прив’язана друкарська машинка.

Наразі активісти у Великій Британії борються за те, щоб колишню в’язницю у Редінгу перетворили на центр мистецтва, а не продали. Із 2013 року будівля перебуває у занедбаному стані.

Саме у цій в’язниці утримувався поет та письменник Оскар Вайльд з 1895 до 1897 року. Його ув’язнили за інтимний зв’язок з іншим чоловіком – лордом Альфредом Дугласом.

Brilliant street art in Reading.

On the wall of the prison (Reading Gaol) which held writer and playwright Oscar Wilde. I somehow think he’d approve!#streetart #streetphotography #OscarWilde #diprofundis #rdgartists #Banksy #graffitiart @Artangel pic.twitter.com/J3poD3Tt9X

— (@LesleeRBarron) March 1, 2021