Британець Адам Косарі завдяки вірусному твіту про барана отримав роботу у Tesla.
Британець Адам Косарі написав вірусний твіт про барана і отримав роботу у Tesla. Саме цей мем привернув увагу Ілона Маска, після чого хлопець і отримав місце у компанії. Тепер він працюватиме менеджером соціальних мереж.
look at this absolute unit. pic.twitter.com/LzcQ4x0q38
— The Museum of English Rural Life (@TheMERL) 9 апреля 2018 г.
– Подивіться на цю абсолютну одиницю, – написав Адам Косарі.
Це повідомлення, а саме картинка тварини привернула увагу Ілона Маска і він поставив фото барана до себе на аватар, написавши:
– Я теж абсолютна одиниця.
У відповідь на це Косарі поміняв аватар аккаунту музею, в якому працював, на фото Маска.
So I have more news:
I’m no longer moving to the Royal Academy.
Instead, I’ll be Tesla’s Social Media Manager from July.
— Adam Koszary (@AdamKoszary) 21 мая 2019 г.
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