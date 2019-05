Британець Адам Косарі написав вірусний твіт про барана і отримав роботу у Tesla. Саме цей мем привернув увагу Ілона Маска, після чого хлопець і отримав місце у компанії. Тепер він працюватиме менеджером соціальних мереж.

— The Museum of English Rural Life (@TheMERL) 9 апреля 2018 г.

look at this absolute unit. pic.twitter.com/LzcQ4x0q38

Це повідомлення, а саме картинка тварини привернула увагу Ілона Маска і він поставив фото барана до себе на аватар, написавши:

У відповідь на це Косарі поміняв аватар аккаунту музею, в якому працював, на фото Маска.

So I have more news:

I’m no longer moving to the Royal Academy.

Instead, I’ll be Tesla’s Social Media Manager from July.

— Adam Koszary (@AdamKoszary) 21 мая 2019 г.