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Британець опублікував знімок барана у Тwitter і отримав роботу у Tesla

Британець Адам Косарі завдяки вірусному твіту про барана отримав роботу у Tesla.

Британець опублікував знімок барана у Тwitter і отримав роботу у Tesla

Британець Адам Косарі написав вірусний твіт про барана і отримав роботу у Tesla. Саме цей мем привернув увагу Ілона Маска, після чого хлопець і отримав місце у компанії. Тепер він працюватиме менеджером соціальних мереж.

– Подивіться на цю абсолютну одиницю, – написав Адам Косарі.

Це повідомлення, а саме картинка тварини привернула увагу Ілона Маска і він поставив фото барана до себе на аватар, написавши:

– Я теж абсолютна одиниця.

У відповідь на це Косарі поміняв аватар аккаунту музею, в якому працював, на фото Маска.

Читайте: Ілон Маск з вогнеметом потролив блогера. Це новий мем

До речі, раніше ми публікували 10 найкращих мемів і гіфок з Джоном Траволтою.

Джерело: The Daily Telegraph

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