У Колумбії жінка прокатала на даху голим свого чоловіка після того, як спіймала його на зраді.

Незвичайним способом мешканка колумбійського міста Барранкілья покарала свого чоловіка за подружню зраду.

Прямо з готелю, де було спіймано зрадника з коханкою, жінка забрала його на даху авто абсолютно голим.

Звичайно, зробила вона це не силою. Чоловік сам роздягнувся, коли дружина висунула йому такі умови для пробачення з її боку подружньої зради.

Незвичайне видовище не аби як повеселило жителів міста, які знімали оголеного на телефони.

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У результаті зрадник опинився у поліцейській дільниці за порушення громадського порядку.

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Джерело: The Sun