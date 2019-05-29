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Дружина прокатала містом чоловіка-зрадника голим на даху авто

У Колумбії жінка прокатала на даху голим свого чоловіка після того, як спіймала його на зраді.

Дружина прокатала містом чоловіка-зрадника голим на даху авто

Незвичайним способом мешканка колумбійського міста Барранкілья покарала свого чоловіка за подружню зраду.

Прямо з готелю, де було спіймано зрадника з коханкою, жінка забрала його на даху авто абсолютно голим.

Звичайно, зробила вона це не силою. Чоловік сам роздягнувся, коли дружина висунула йому такі умови для пробачення з її боку подружньої зради.

Незвичайне видовище не аби як повеселило жителів міста, які знімали оголеного на телефони.

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У результаті зрадник опинився у поліцейській дільниці за порушення громадського порядку.

Нагадаємо, британський психотерапевт описав чоловіків та жінок, які не здатні зберігати вірність партнерові.

Джерело: The Sun

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