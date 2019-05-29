У Колумбії жінка прокатала на даху голим свого чоловіка після того, як спіймала його на зраді.
Незвичайним способом мешканка колумбійського міста Барранкілья покарала свого чоловіка за подружню зраду.
Прямо з готелю, де було спіймано зрадника з коханкою, жінка забрала його на даху авто абсолютно голим.
Звичайно, зробила вона це не силою. Чоловік сам роздягнувся, коли дружина висунула йому такі умови для пробачення з її боку подружньої зради.
Незвичайне видовище не аби як повеселило жителів міста, які знімали оголеного на телефони.
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У результаті зрадник опинився у поліцейській дільниці за порушення громадського порядку.
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Джерело: The Sun