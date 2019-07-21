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Факти / LOL

У Маріуполі виборець прикріпив до бюлетеня презерватив

У Маріуполі незадоволений виборець зіпсував бюлетень, прикріпивши до нього презерватив.

У Маріуполі виборець прикріпив до бюлетеня презерватив

У Маріуполі на одній з виборчих дільниць чоловік зіпсував бюлетень, написавши на ньому “Меншого зла немає”. Крім того, незадоволений виборець прикріпив до бюлетеня презерватив.

Чоловік пояснив своє рішення тим, що на цих парламентських виборах жоден із кандидатів в одномандатному окрузі не викликає у нього довіри.

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– Оскільки для мене це “вибір без вибору”, але як свідомий громадянин я не можу проігнорувати вибори, то вирішив висловити свою позицію в такій жорсткій, але і одночасно саркастичній формі, – розповів він.

При цьому виборець бюлетень для голосування за партію не зіпсував і проголосував за правилами.

Як відомо, графа “проти всіх” з виборчих бюлетенів зникла 18 листопада 2011 року.

Факти ICTV продовжують стежити за перебігом подій під час виборів. Оперативні новини ви можете читати в онлайні Вибори до Верховної Ради 2019.

Джерело: 0629

Фото: 0629

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