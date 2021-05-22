В конце мая в Украину из Швеции прибудет картина XVIII века под названием Святая Варвара.

Скорее всего, автор полотна — испанец, однако пока точно не известно. Эту картину Украине подарил профессор Сальгренской медицинской академии Гетеборгского университета Торе Хальстрем, который владел ею с 1994 года.

Гражданин Швеции решил это сделать из-за того, что в соборе Святого Владимира в столице сохраняют мощи святой великомученицы Варвары.

Картину передадут в Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенков, который расположен в Киеве.

Это имеет символическое значение, поскольку Варвара Ханенко уважала свою покровительницу — святую Варвару, а также коллекционировала художественные произведения с ее портретом.

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Рукопись Эйнштейна

Рукописное письмо легендарного физика Альберта Эйнштейна с формулой эквивалентности массы и энергии (E = mc²) продали на аукционе более чем за $1,2 млн.

По словам специалистов, в мире всего известно только о четырех сохраненных рукописях Эйнштейна. Именно это письмо он написал в 1946 году в ответ на запрос другого физика.