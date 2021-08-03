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Факты / Культура
Максим Зайченко |

Опубликован кадр сериала по мотивам Властелина колец, который обойдется в $465 млн

властелин колец

Amazon Prime опубликовала первый кадр из будущего сериала по мотивам Властелина колец Джона Толкина. Его снимали в Новой Зеландии, как и фильмы по мотивам книги.

Сериал должен стать одним из самых дорогих в истории. Лишь на первый сезон, по информации СМИ, потратили $465 млн. Для сравнения, один сезон Игры престолов стоил примерно в четыре с половиной раза дешевле.

Первая серия Властелина колец (The Lord of the Rings) выйдет 2 сентября 2022 года.

Актерами сериала стали Синтия Аддай-Робинсон, Роберт Арамайо, Овайн Артур, Макс Болдри и другие. Исполнительные продюсеры сериала — Патрик Маккей и Джон Пэйн.

Напомним, 2020 год стал сокрушительным для многих индустрий. Кино также оказалось в числе жертв. При закрытых кинотеатрах в половине стран мира выпускать дорогие ленты стало просто невыгодно.

Главным храбрецом оказалась студия Warner Bros., выпустившая Тенет Кристофера Нолана в разгар пандемии. Факты ICTV рассказывали о пяти главных фильмах, не вышедших в 2020 году.

Источник: Amazon Studios

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