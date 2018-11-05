Документальна стрічка Аліни Горлової Явних проявів немає отримала нагороду міжнародного кінофестивалю DOK Leipzig.

Про це повідоляє прес-служба Держкіно.

Фільм був відзначений нагородою за видатну східноєвропейську картину.

В основі сюжету – історія жінки, яка повернулась з війни з посттравматичним стресовим розладом. Її головне бажання – знову жити як раніше. Прототипом героїні стала Оксана Якубів, про яку вже було знято фільм Невидимий батальйон.

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Стрічка отримала низку нагород і на українському фестивалі Docudays.UA.

До слова, раніше Факти ICTV писали про фільм Межа, створений спільно з українськими кінематографістами, який Словаччина висунула на Оскар.

Фото: Явних проявів немає/Facebook