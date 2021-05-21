Швеція тимчасово передасть Україні оригінал латиномовної Конституції Пилипа Орлика 1710 року до 30-річчя Незалежності України.

— Документ, що міцно пов’язаний із історією Швеції та нашою історією за часів козацтва, вперше повернеться в нашу державу. Але вже сильну, самобутню та незалежну від інших, – повідомив у Telegram-каналі міністр культури Олександр Ткаченко.

Він зазначив, що спілкувався щодо цього питання із міністром культури та демократії королівства Швеції Амандою Лінд.

Ткаченко подякував їй за сприяння, а також команді Мінкульту, Національному архіву Швеції Riksarkivet, МЗС України, Посольству України в Швеції та заповіднику Софія Київська.

Оригінал документу влітку можна буде побачити на території заповідника Софія Київська. Згодом його повернуть до Швеції.

— Це вкрай важливий міжнародний жест для України. Адже історія – частина нашої ідентичності і культури. Можливість побачити такий унікальний експонат – безцінна, – додав міністр.

Конституція Пилипа Орлика

Її вважають однією з перших демократичних конституцій у Європі. Документ був написаний українським гетьманом у квітні 1710 року в Бендерах, де частини козацького війська та шведської армії опинилися після поразки під Полтавою.

Конституція була затверджена під час його обрання гетьманом після смерті Івана Мазепи.

Оригінал унікального документу латиницею, що зберігся до наших днів, зберігається у Національному архіві Швеції. Цікаво, що раніше він ніколи не покидав стін стокгольмської інституції.

Окрім латинського варіанту Конституції Пилипа Орлика є ще й україномовний варіант, який був підписаний гетьманом. Втім, оригінальна титульна сторінка конституції зберігається у Російському державному архіві давніх актів у Москві.

Сюрприз до 30-річчя Незалежності

Володимир Зеленський під час прес-конференції 20 травня повідомив, що з нагоди 30-річчя Незалежності до України вперше привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика.

За словами президента, автентичний документ Конституції Орлика знаходитиметься в Україні довгий час, однак точних дат не назвав.