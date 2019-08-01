Користувачі Twitter розділилися на два табори через простий математичний приклад.
Користувач Twitter опублікував шкільний приклад з математики: 8/2 (2 + 2) =?
Коментатори знайшли різні рішення. В одних у відповіді вийшло 16, а в інших – 1. Причиною розбіжностей став порядок множення і ділення.
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Обидва табори одразу накинулися називати один одного неграмотними.
Однак насправді проблема полягає в нотації – автори прикладу забули розставити дужки. Через це правильних відповідей виходить дві.
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— LUZZZ (@celestiallight_) July 30, 2019
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