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Факти / LOL

Простий приклад з математики викликав суперечки в мережі

Користувачі Twitter розділилися на два табори через простий математичний приклад.

Простий приклад з математики викликав суперечки в мережі

Користувач Twitter опублікував шкільний приклад з математики: 8/2 (2 + 2) =?

Коментатори знайшли різні рішення. В одних у відповіді вийшло 16, а в інших – 1. Причиною розбіжностей став порядок множення і ділення.

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Обидва табори одразу накинулися називати один одного неграмотними.

Однак насправді проблема полягає в нотації – автори прикладу забули розставити дужки. Через це правильних відповідей виходить дві.

Раніше Факти ICTV писали, що під час виступу в Білому домі президент США Дональд Трамп заявив, що Арнольд Шварценеггер мертвий. Однак актор зазначив, що все ще тут.

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