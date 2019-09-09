PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / LOL

Автобусний тур в пекло: як чоловік і дружина зіпсували собі відпустку

Актори Дизель шоу пожартували на тему замовлення автобусних турів.

Автобусний тур в пекло: як чоловік і дружина зіпсували собі відпустку

Чоловік і дружина вирішили помандрувати в автобусний тур у Європу – але замість цього потрапили в справжнє пекло. Замість того, щоб відпочити вони зіпсували собі відпустку.

Як так вийшло, що з 10 міст Європи – вони побачили два міста України – дивіться в новому випуску Дизель Шоу.

Читайте: Дизель шоу: як гондольєр зіпсував романтичне побачення

Нагадаємо, коміки Дизель шоу придумали список відгуків про відпочинок, які читають українці, роблячи свій нелегкий вибір.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Актор Дизель Шоу Крутоголов вдруге став батьком
Актор Дизель Шоу Крутоголов вдруге став батьком
дизель шоу
Як українці обирають місце для відпустки за відгуками в інтернеті – Дизель шоу
Дизель Шоу
Країна моїх мрій – щира пісня Дизель Шоу про Україну
Зірка Дизель Шоу Єгор Крутоголов вдруге стане татом
Зірка Дизель Шоу Єгор Крутоголов вдруге стане татом
ЖК ЖИР замість Верховної Ради: як забудовники Хрещатиком торгували
ЖК ЖИР замість Верховної Ради: як забудовники Хрещатиком торгували
Про що говорять водії, коли стоять у заторах – Дизель шоу
Про що говорять водії, коли стоять у заторах – Дизель шоу
Відмовки батька, який боїться залишатися з 3-місячним сином – Дизель Шоу
Відмовки батька, який боїться залишатися з 3-місячним сином – Дизель Шоу
Дизель шоу: як вижити священикам РПЦ в Україні після томосу
Дизель шоу: як вижити священикам РПЦ в Україні після томосу
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка