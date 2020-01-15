Користувачі соцмереж губляться в здогадах, що могло стати причиною відставки уряду Росії.

Серед найнеймовірніших версій – аномально тепла погода і навіть невирішена проблема з чайовими офіціантам.

Дехто пише, що відставка уряду Медведєва – козир для підняття рейтингу, який Путін беріг на “чорний день”, і що, ймовірно, він вже настає.

Користувачі також вже почали обговорювати кандидатури на посаду прем’єр-міністра РФ.

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– У шорт-лист кандидатів на посаду нового прем’єр-міністра Росії входять: два охоронці Путіна, масажист Путіна, садівник Путіна і водій Аліни Кабаєвої, – жартує російський опозиціонер Олексій Навальний.

«Новый год – такая же дрянь, как и старый. С той только разницей, что старый был плох, а новый всегда бывает хуже»: Дмитрий Анатольевич накануне pic.twitter.com/txhaQOsXqF — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 15, 2020

Как выглядит отставка правительства и новое назначение Медведева: от перестановки должностей количество стульев не меняется)))

Театр абсурда, всем приготовиться к шоу и хлопать в ладоши по сигналу лампочки за кулисами… — Angel Vogel (@Angel53431390) January 15, 2020

Источники в правительственных кругах допускают, что причиной отставки правительства является до сих пор нерешённая проблема с чаевыми официантам, которая активно поднималась в последнее время в сети “Интернет” — Сергей Д (@sd0107) January 15, 2020

Тем временем в Кремле pic.twitter.com/80701WzuBt — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) January 15, 2020

В шорт-лист кандидатов на должность нового премьер-министра России входят: два охранника Путина, массажист Путина, садовник Путина и водитель Алины Кабаевой. — Alexey Navalny (@navalny) January 15, 2020

Кандидаты на пост премьер-министра pic.twitter.com/MBPO2fNzur — Филипп Bуjaчић (@f_vuyachich) January 15, 2020

Правительство РФ последовало примеру Меган Маркл и принца Гарри. — Та еще Настя (@Lartashova) January 15, 2020

Нагадаємо, 15 січня Дмитро Медведєв після послання президента РФ Федеральним зборам заявив, що уряд в повному складі йде у відставку.

Фото: government.ru