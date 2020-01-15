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Козир Путіна на чорний день: реакція соцмереж на відставку уряду РФ

Користувачі соцмереж губляться в здогадах, що могло стати причиною відставки уряду Росії.

Серед найнеймовірніших версій – аномально тепла погода і навіть невирішена проблема з чайовими офіціантам.

Дехто пише, що відставка уряду Медведєва – козир для підняття рейтингу, який Путін беріг на “чорний день”, і що, ймовірно, він вже настає.

Користувачі також вже почали обговорювати кандидатури на посаду прем’єр-міністра РФ.

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– У шорт-лист кандидатів на посаду нового прем’єр-міністра Росії входять: два охоронці Путіна, масажист Путіна, садівник Путіна і водій Аліни Кабаєвої, – жартує російський опозиціонер Олексій Навальний.

 

 

 

 

 

Нагадаємо, 15 січня Дмитро Медведєв після послання президента РФ Федеральним зборам заявив, що уряд в повному складі йде у відставку.

Фотоgovernment.ru

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