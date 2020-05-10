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Вікторія Булітко написала пісню про карантин

Актриса Дизель-шоу Вікторія Булітко написала пісню про карантин.

Заспівала її для підписників своєї сторінки Instagram.

– Вночі написала нову пісеньку Продльонки-удальонки, – каже Булітко.

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Музику актриса також написала сама, та акомпонувала собі на гітарі.

Як писали Факти ICTV, зірки українського шоу-бізнесу сумують за концертами та пишуть нові пісні під час вимушеної паузи.

Хтось трохи відпочиває, хтось проводить час зі своїми сім’ями, а хтось від депресії рятується творчістю та пише нові пісні.

Джерело: Вікторія Булітко

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