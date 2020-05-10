Актриса Дизель-шоу Вікторія Булітко написала пісню про карантин.
Заспівала її для підписників своєї сторінки Instagram.
– Вночі написала нову пісеньку Продльонки-удальонки, – каже Булітко.
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Музику актриса також написала сама, та акомпонувала собі на гітарі.
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#ВикаКвартирная ночью написала новую песенку )))) Наслаждайтесь и будьте здоровы! #АХТРЫСА #ВикторияБулитко #ДИЗЕЛЬШОУ #карантин #смешное #украина #гордон @gordondmytro #смешныевидео #смешноевидео #видеоприколы #шутка #шутки #ржака #угар #прикол #приколы #харламов #гарикхарламов #цой в юбке )) #цойжив
Як писали Факти ICTV, зірки українського шоу-бізнесу сумують за концертами та пишуть нові пісні під час вимушеної паузи.
Хтось трохи відпочиває, хтось проводить час зі своїми сім’ями, а хтось від депресії рятується творчістю та пише нові пісні.
Джерело: Вікторія Булітко