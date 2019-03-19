Неожиданная отставка Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана после почти 30-летнего правления вызвала бурную реакцию в соцсетях.

В сети уже объявили флешмоб, предложив Владимиру Путину и Александру Лукашенко последовать примеру Нурсултана Назарбаева.

– Пока не смотрел видео, где Назарбаев сообщает о своей отставке, но очень надеюсь, что в конце он сказал: “Передаю эту эстафету А. Г. Лукашенко и В. В. Путину”, – шутят в соцсетях.

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Другие остряки воспринимают отставку президента Казахстана как желание Назарбаева избавится от вредной привычки:

– Кто-то бросает пить, кто-то – курить, а кто-то – пост президента.

Сегодня, 19 марта, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил об отставке, а временно исполняющим обязанности главы государства назначил спикера Сената Касым-Жомарт Токаева.

Фото: akorda.kz