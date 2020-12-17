Погода на 17 декабря в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода 14 декабря в Украине ожидается сухой и без сильного ветра. Во всех областях облачно и без осадков.

На Востоке синоптики прогнозируют безветренную погоду, однако дневная температура будет ниже, чем ночная. Днем до -3°, ночью местами до -1°.

На Западе во всех областях облачно, температура ночью до -1°, днем ​​- до +3°.

На Юге синоптики прогнозируют теплую погоду: днем ​​термометры покажут до +4°, ночью — до +2°.

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На Севере незначительные заморозки, днем ​​осадков не ожидается. Температура ночью до -1°, днем ​​до +1°.

В Центре аналогичная ситуация, целый день будет держаться облачная погода: ночью до -1°, днем ​​до +3°.

В Киеве без ветра и осадков: днем ​​температура воздуха прогреется до + 1°, вечером столбик термометра опустится до -1°.

Погода в Карпатах на Новый год 2021

Гидромедцентр обнародовал прогноз погоды на Новый год 2021 в Карпатах.

К сожалению, синоптики констатировали, что снегопада и морозов можно ожидать.

Вместо классической зимы в Карпатах новогодние праздники пройдут вместе с дождями и плюсовой температурой.