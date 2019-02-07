У Великій Британії студентка замовила сукню через інтернет, але те, що прийшло сильно її здивувало.

Доставлений товар сильно відрізнявся від обіцяного на сайті. Замість елегантної вечірньої сукні, вона отримала наряд повії – розріз доходив до рівня пупка.

Про це повідомляє The Sun.

Студентка Бетані Мур хотіла заощадити, тому і звернулася до онлайн-шопінгу. Їй вдалося зберегти п’ять фунтів, але товар виявився бракованим.

Дівчина сфотографувала сукню з родзинкою з інтернету, але їй довелося прикрити інтимні місця емодзі. Підписантів Мур її історія розвеселила. Хтось посміявся над незвичним фасоном сукні.

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До речі, американка Малекс Мейвезер вирішила пошити випускну сукню на замовлення, однак від роботи місцевої кравчині впала в розпач.

Фото: @bethanie_nicola