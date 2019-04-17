PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / LOL

PornHub запустив канал із бджолами, що запилюють квіти

PornHub запустив канал Beesexual, щоб звернути увагу громадськості на скорочення популяції бджіл.

PornHub запустив канал із бджолами, що запилюють квіти

Найбільший ресурс фільмів для дорослих PornHub запустив канал Beesexual з роликами про комах. Це було зроблено для того, щоб привернути увагу громадськості до скорочення популяції бджіл.

Тепер користувачі можуть подивитися відео із бджолами, що запилюють квіти. На каналі вже є 14 коротких роликів, які озвучують відомі порноактори.

Читайте: $25 тис. – Pornhub вручив грант професору з Америки

До слова, цей канал є благодійним і за кожен перегляд відраховуватимуться гроші до фондів з порятунку бджіл.

– Без бджіл природа не може продовжувати існування. За кожен перегляд на каналі PornHub віддаватиме гроші благодійним фондам, що рятують бджіл, – йдеться в кінці кожного ролика.

Віце-президент компанії Корі Прайс зазначив, що компанія хоче змінити світ на краще.

– У нас 110 млн користувачів щодня, ми подумали, що всі вони могли б об’єднатися і допомогти збереженню цінного виду, – сказав він.

Раніше Факти ICTV писали, що масовий технічний збій у роботі відеохостингу YouTube підняв трафік найбільшого порносайту PornHub.

Джерело: Inverse

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка