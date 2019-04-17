PornHub запустив канал Beesexual, щоб звернути увагу громадськості на скорочення популяції бджіл.

Найбільший ресурс фільмів для дорослих PornHub запустив канал Beesexual з роликами про комах. Це було зроблено для того, щоб привернути увагу громадськості до скорочення популяції бджіл.

Тепер користувачі можуть подивитися відео із бджолами, що запилюють квіти. На каналі вже є 14 коротких роликів, які озвучують відомі порноактори.

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До слова, цей канал є благодійним і за кожен перегляд відраховуватимуться гроші до фондів з порятунку бджіл.

– Без бджіл природа не може продовжувати існування. За кожен перегляд на каналі PornHub віддаватиме гроші благодійним фондам, що рятують бджіл, – йдеться в кінці кожного ролика.

Віце-президент компанії Корі Прайс зазначив, що компанія хоче змінити світ на краще.

– У нас 110 млн користувачів щодня, ми подумали, що всі вони могли б об’єднатися і допомогти збереженню цінного виду, – сказав він.

Раніше Факти ICTV писали, що масовий технічний збій у роботі відеохостингу YouTube підняв трафік найбільшого порносайту PornHub.

Джерело: Inverse