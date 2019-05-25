Коміки Дизель Шоу пофантазувати на тему того, як веде себе чоловік, коли дружина вперше залишає його вдома з дитиною.
В Дизель Шоу показали поведінку чоловіка, якого дружина вперше залишає вдома з немовлям.
Коли чоловік довідається, що йому доведеться міняти підгузник, мити і годувати дитину, він починає сильно панікувати і придумувати божевільні відмовки, щоб дружина не йшла.
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Він каже, що син втече, але оскільки він не може ходити, то він вкотиться.
Також він розповів, що поняття не має, як з ним поводитися і розмірковує про те, як нагодувати 3-місячну дитину сосискою розмоченою у пиві.
Раніше у Дизель шоу жартували на тему оренди житла у Києві.
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