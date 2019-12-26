Волга з ящиками радянської горілки: на Полтавщині знайшли “капсулу часу”

У Полтавській області був знайдений автомобіль Волга з ящиками радянської горілки і згущеного молока.

У Полтавській області виявили кинутий автомобіль Волга ГАЗ-24−10 1989 року, всередині якого були кілька ящиків з горілкою з СРСР.

Авто перебувало в гаражі, куди його пригнав на початку 2000-х років високопоставлений міліціонер. Він купив машину і залишив “на чорний день”. Їздив на автомобілі ВАЗ-2106.

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Волга добре збереглася. В комплекті до неї виявили оптику, амортизатори, ресори, карбюратор, помпу. Її пробіг становить лише 844 км.

Всередині автомобіля була знайдена особиста “капсула часу”. У салоні авто знаходилися банки радянського згущеного молока і чотири ящики горілки, які були вироблені у 80-х роках.

До речі, 18 грудня, в селі Великий Дальник Біляївського району, Одеська області на території школи сапери виявили 346 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової. Були знайдені артилерійські снаряди калібром 45 мм – 271 одиниця, ручні гранати – 21 одиниця і детонатори – 54 одиниці.

Джерело: Roma Urraco