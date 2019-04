Вперше Twitter видалив твіт президента США Дональда Трампа.

Твіт Дональда Трампа був видалений через незаконне використання пісні Why Do We Fall з фільму про Бетмена Темний лицар повертається. Пісню використовували без дозволу на використання авторського права одного з найбільших концернів з виробництва фільмів і телесеріалів Warner Bros Pictures.

Саме ця композиція була використана у двохвилинному промо-відеоролику для передвиборної кампанії президента США у 2020 році.

Твіт був видалений увечері 9 квітня, але за час перебування на сторінці Трампа ролик змогли подивитися мільйон людей.

