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Twitter видалив пост Трампа через музику

Вперше Twitter видалив твіт президента США Дональда Трампа.

Twitter видалив пост Трампа через музику

Твіт Дональда Трампа був видалений через незаконне використання пісні Why Do We Fall з фільму про Бетмена Темний лицар повертається. Пісню використовували без дозволу на використання авторського права одного з найбільших концернів з виробництва фільмів і телесеріалів Warner Bros Pictures.

Саме ця композиція була використана у двохвилинному промо-відеоролику для передвиборної кампанії президента США у 2020 році.

Твіт був видалений увечері 9 квітня, але за час перебування на сторінці Трампа ролик змогли подивитися мільйон людей.

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До речі, Дональд Трамп написав свій найкоротший твіт і випадково створив новий інтернет-мем.

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