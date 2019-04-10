Вперше Twitter видалив твіт президента США Дональда Трампа.
Твіт Дональда Трампа був видалений через незаконне використання пісні Why Do We Fall з фільму про Бетмена Темний лицар повертається. Пісню використовували без дозволу на використання авторського права одного з найбільших концернів з виробництва фільмів і телесеріалів Warner Bros Pictures.
Саме ця композиція була використана у двохвилинному промо-відеоролику для передвиборної кампанії президента США у 2020 році.
Твіт був видалений увечері 9 квітня, але за час перебування на сторінці Трампа ролик змогли подивитися мільйон людей.
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До речі, Дональд Трамп написав свій найкоротший твіт і випадково створив новий інтернет-мем.
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