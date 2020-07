Золоту маску носить індійський бізнесмен Шанкар Кураде. Купив її на замовлення за $4 тис., щоб захиститись від коронавірусу.

60-грамову маску виготовляли вісім днів. У ній зробили отвори, через які можна дихати.

Він заявив, що не впевнений в ефективності захисних масок. Але не встояв, коли побачив на відео людину в срібній масці.

