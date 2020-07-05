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Бізнесмен придбав за $4 тис. золоту маску, яка має захистити його від Covid-19

Золоту маску носить індійський бізнесмен Шанкар Кураде. Купив її на замовлення за $4 тис., щоб захиститись від коронавірусу.

60-грамову маску виготовляли вісім днів. У ній зробили отвори, через які можна дихати.

Він заявив, що не впевнений в ефективності захисних масок. Але не встояв, коли побачив на відео людину в срібній масці.

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Вирішив замовити собі золоту, так як любить носити прикраси із золота.

Рекомендації ВООЗ, як носити маску

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує носіння масок в громадському транспорті й магазинах.

Також ВООЗ вимагає носити маски всім медикам у лікарнях незалежно від того, чи взаємодіють вони з хворими на коронавірус.

У масках повинно бути три шари різних матеріалів.

До цього говорилося, що маски необхідні тільки хворим на Covid-19.

Джерело: ANI

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