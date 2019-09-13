Погода в Україні 13 вересня обіцяє бути теплою і сонячною.
Погода в Україні у п’ятницю, 13 вересня, буде сухою, теплою, а подекуди – навіть спекотною. Осінній день з літньою погодою стане останнім променем тепла перед вологими вихідними з низькою температурою.
Найспекотніше буде на Миколаївщині. Там повітря прогріється до +27°С +29°С.
Більш комфортними будуть температурні позначки на Заході. Так, у Львівській, Волинській та Рівненській областях буде +22°С +24°С.
У Києві 13 вересня без опадів, повітря прогріється до +25°С +27°С.
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Вітер буде західним, 3 – 8 м/с.
Раніше Факти ICTV розповідали, якою буде погода восени в Україні.
Джерело: Укргідрометцентр