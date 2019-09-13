PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Погода

Погода в Україні на 13 вересня (КАРТА)

Погода в Україні 13 вересня обіцяє бути теплою і сонячною.

Погода в Україні на 13 вересня (КАРТА)

Погода в Україні у п’ятницю, 13 вересня, буде сухою, теплою, а подекуди – навіть спекотною. Осінній день з літньою погодою стане останнім променем тепла перед вологими вихідними з низькою температурою.

Найспекотніше буде на Миколаївщині. Там повітря прогріється до +27°С +29°С.

Більш комфортними будуть температурні позначки на Заході. Так, у Львівській, Волинській та Рівненській областях буде +22°С +24°С.

У Києві 13 вересня без опадів, повітря прогріється до +25°С +27°С.

Читайте: Осіння прохолода і дощі: погода в Україні на вихідних

Вітер буде західним, 3 – 8 м/с.

Раніше Факти ICTV розповідали, якою буде погода восени в Україні.

ДжерелоУкргідрометцентр

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка