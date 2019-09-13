Погода в Україні у п’ятницю, 13 вересня, буде сухою, теплою, а подекуди – навіть спекотною. Осінній день з літньою погодою стане останнім променем тепла перед вологими вихідними з низькою температурою.

Найспекотніше буде на Миколаївщині. Там повітря прогріється до +27°С +29°С.

Більш комфортними будуть температурні позначки на Заході. Так, у Львівській, Волинській та Рівненській областях буде +22°С +24°С.

У Києві 13 вересня без опадів, повітря прогріється до +25°С +27°С.