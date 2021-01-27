27 і 28 січня в Україні очікується значне погіршення погодних умов. Південні регіони країни мають готуватися до циклону, який спровокує снігопади, хуртовини.

За прогнозом Укргідрометцентру, в Одеській і Миколаївській областях очікуються значні снігопади, приріст покриву – 30-40 см, а також пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, налипання мокрого снігу.

Негода вразить і центральні та частину північних регіонів. У Кіровоградській області прогнозуються опади, приріст покриву – 20-30 см, а у Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській – мокрий сніг, приріст покриву – 10-15 см, ожеледь, налипання мокрого снігу.

Через негоду на автодорогах України буде ускладнено рух.

В Укравтодорі повідомили, що з 18.00 27 січня працюватиме Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах державного значення.

Українці можуть зателефонувати на цілодобову гарячу лінію – (044) 287-11-40. Диспетчери нададуть актуальну інформацію про стан доріг і оперативно відреагують на надзвичайну подію.

Крім того, можна зателефонувати до чергових диспетчерських служб у областях.

Водіям великогабаритного транспорту радять у цей період скористатися майданчиками для відстою.

Погода в Україні в лютому

За прогнозами синоптиків, погода в останній зимовий місяць буде теплішою, ніж зазвичай.

Кількість опадів буде на звичайному рівні.

Детальніше про погоду в Україні у лютому 2021 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Укргідрометцентр, Укравтодор